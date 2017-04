Farmáři versus D 35: Přiostřuje se

Pardubicko – Spor mezi některými zemědělci, kteří hospodaří na trase budoucí dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) se dál vyostřuje.

Kolíky v trase budoucí silnice R35 u obce Časy. O plánovanou trasu ale vedou silničáři stále spory s majiteli pozemků.Foto: Deník / Sejkora Jiří

Když koncem minulého týdne farmáři vykázali za asistence policie ze svých polí geodety s tím, že mají pole v pronájmu až do konce září, byl to jen začátek. Někdo pak vytahal již dříve umístěné vyznačovací kolíky – nivelační body, na stavbě. Všechny strany sporu sčítají škody, na smír to nevypadá, přesto práce na budoucí dálnici pokračují a podle ŘDS není harmonogram narušen.

„Celé ty události byly hloupé. Geodeti, na které byla zavolána policie, měli naopak vyměřit pozemky, na které vstupovat nebudeme," řekl Jan Rýdl, mluvčí ŘSD. Podle něj nyní běží přípravné práce na archeologický výzkum, který se zatím zaměří jen na určitá náročnější místa stavby, například mosty či křižovatky. „Na většinu pozemků průzkum dorazí až před podzimem, s koncem vegetačního období," dodal Rýdl.

Zemědělci nechtějí vpustit techniku na pole, kde mají vysetou řepku, pšenici a další plodiny. „V úseku Časy-Ostrov nebyly nájemní smlouvy vypovězeny včas," uvedl soukromý zemědělec a zároveň starosta Časů Zdeněk Seidl.

Podle soukromého zemědělce Zdeňka Seidla přišlo upozornění na zahájení stavby v srpnu loňského roku, poté dorazila i výpověď z nájmu s tím, že hospodaření na pozemcích mu končí k 30. září 2017. „Na pěstování pobíráme dotace, jsme pod přísnou kontrolou. Když nesplníme podmínky, nepřijdeme jen o část dotace, ale o celou sumu," přiblížil Zdeněk Seidl, co hrozí, pokud na pole pustí techniku. Dodal, že situace se dotýká téměř deseti zemědělců či firem, kteří na trase hospodaří. Podle České televize někteří zemědělci již podali trestní oznámení a požadují od soudu, aby vydal předběžné opatření a zastavil přípravné práce na dálnici.

Mluvčí ŘSD tvrdí, že nejde o masový odpor. „Jsou to dva lidé, kteří se snaží o bojkot stavby dlouhodobě, měli více jak rok přesné informace o postupu prací. V době, kdy tito pánové pozemky dotčené stavbou oseli, vědomě tuto situaci, která nyní nastala, připravovali," dodal Jan Rýdl. „Když to bude nezbytně nutné, s technikou tam přijdeme a plodinu znehodnotíme. Třeba i část té úrody nahradíme, ovšem na základě znaleckého posouzení," přiblížil postoj ŘSD. V porovnání s důležitostí dálnice a náklady na její budování jsou prý tyto případné výdaje malicherné.

Archeologický průzkum bude probíhat na 27 kilometrů dlouhém úseku mezi Opatovicemi a Ostrovem zhruba jeden rok. „Práce začaly podle plánu 13. dubna. Naše společnost, stejně tak společnost, která má na starosti na základě samostatného výběrového řízení skrývky a odvoz zeminy, postupovala dle pokynů investora – ŘSD ČR. Je pravdou, že se proti těmto pracím ohradili místní zemědělci. V současné době čekáme na vyřešení situace a další pokyny investora," uvedla Iveta Štočková za firmu Eurovia CS, která průzkum za více než 193 milionů korun realizuje.

Zahájení stavby dálnice z Opatovic nad Labem do Ostrova je naplánováno na podzim letošního roku, do provozu má být uvedena začátkem roku 2021.