„Film je velká alchymie,“ říká producent Miroslav Šmídmajer

Pardubice - Jako producent se Miroslav Šmídmajer podílel na více než desítce filmů, naposledy na Kleinových Básnících či Dvojnících v hlavní dvojroli s Ondřejem Sokolem. Má za sebou i řádku realizovaných scénářů, dokumentárních filmů a pustil se několikrát i do režie celovečerních filmů. Svůj nejnovější snímek Miluju Tě modře uvedl osobně v pátek v Pardubickém letním kině.

„Film je velká alchymie,“ říká producent Miroslav ŠmídmajerFoto: Tomáš Kubelka

Při návštěvě Pardubic promluvil také o tom, s čím nejvíce zápasí čeští filmaři. „Filmové natáčení má dvě hlavní úskalí. Tím prvním je nedostatek kvalitních scénářů. Dnes jsme vděční za jakýkoliv, který se alespoň na první pohled jeví jako dobrý. I když má třeba drobné nedostatky,“ řekl Miroslav Šmídmajer.

„Nejdříve se může zdát, že drobné nedostatky ve scénáři půjdou snadno opravit, ale ono to pak trvá klidně pět let, než se přetvoří tak, aby se vůbec dal točit. A stejně se pak film nemusí úplně stoprocentně povést,“ přiblížil Miroslav Šmídmajer. „Je to asi tím, že se změnila doba. Žijeme rychleji, na psaní scénářů není potřebný klid a čas. V Česku máme problém, že se nám nedaří vystavět příběh. I u spousty filmů, které máme rádi, silné téma chybí,“ všiml si filmový tvůrce. Přesto však zůstává optimistou. „Mladá generace dnes jezdí studovat do světa. Věřím, že jednou přijde se silnými příběhy,“ podotkl Miroslav Šmídmajer.

„Film je jedna velká alchymie. Nejprve se musí najít někdo, kdo se zamiluje do jeho tématu. Pak je nutné, aby si sedl tým lidí, kteří na něm pracují. Aby vzniklo dobré nebo dokonce mimořádné dílo, je třeba, aby všichni byli ve formě,“ sdělil známý producent, režisér a scénárista v jedné osobě.

„Člověk je pak vděčný, když se povede natočit příběh, který pak diváci mají rádi, vyhledávají ho opakovaně, nebo sklízí úspěchy na festivalech. To jsem zažil například se snímkem Jiřího Mádla Pojedeme k moři nebo s pohádkou Peklo s princeznou, která se reprízuje pravidelně dvakrát ročně v hlavním vysílacím čase a má sledovanost kolem dvou milionů lidí,“ dodal Miroslav Šmídmajer.

„Další potíž jsou finance. Kdo srovnává české filmy s těmi americkými, tak si musí uvědomit, že to je situace podobná, jako kdybychom chtěli jet Formuli 1 se škodovkou. Je to trochu nerovný boj se zahraniční konkurencí. Naštěstí jsou ale čeští diváci stále ještě věrni tuzemské kinematografii. Je však pravdou, že točíme za směšné peníze, za které v Americe častokrát nevzniknou ani titulky na konci filmu,“ uzavřel.

Srpnová promítání Pardubického letního kina začínají každý den ve 21 hodin a jsou zdarma, beachvolejbalová aréna je otevřena každý den od 15.00 do 21.00 hodin. V pondělí je na programu americký thriller Dívka ve vlaku.