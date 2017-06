Foklor, jarmark i hudba. Chystá se Pernštýnská noc

Pardubice – Krajské město bude v pátek od 19.30 hodin žít folklorem. Oblíbenou tradiční akcí Pernštýnská noc totiž odstartuje Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové, který potrvá do neděle 4. června.

Chystá se oblíbená Pernštýnská noc.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Pernštýnská noc je součástí Pardubic už mnoho let. Potkávají se tu přátelé a známí, baví se u živých a energií nabitých folklorních vystoupení, dají si spolu něco dobrého na zub nebo třeba po kalíšku lahodné medoviny. Je to večer pohody a dobré nálady," uvedla Andrea Pavlíková, která je pověřená řízením Kulturního centra Pardubice.



Připraven bude staročeský jarmark plný tradičních řemesel, se svými stánky nebudou chybět ani lidoví výrobci, kteří nabídnou pestrou škálu svých produktů.



Na pódiích u radnice i Evropského spolkového domu se představí řada lidových souborů, na zámku bude připraven historický program. Na Příhrádku bude se bude hrát muzika folková, před půlnocí se rozezní také Zelená brána, kde vystoupí Formani.



Na Pernštýnskou noc bude možné vyrazit i historickým trolejbusem. „Trasa povede z Dubiny, sever přes Drážku na náměstí Republiky a odtud okolo zimního stadionu přes Stavařov, Bělehradskou ulicí na točnu v Polabinách a zase po stejné trase zpět. Odjezdy z Dubiny, sever budou v 18.50, 19.50, 21.50 a 22.50 hodin, z Polabin, točny v 19.22, 20.22, 21.22 a 22.22 hodin," řekl Oldřich Čížek z Pardubického spolku historie železniční dopravy.



V sobotu se festival přesune do Hradce Králové, v neděli se vrátí do Pardubic, kde se od 14 hodin koná Rozmlouvání na zámku.

Program Pernštýnské noci

Pódium u radnice

19.30 – 24.00 Holoubek a Radost, Ostravica, Urpín, SPT Wałbrzych, Nisanka, Kohoutek, Formani, Gaudeamus VŠE



Pódium u Evropského spolkového domu

19.30 – 24.00 Marcipánek a Perníček, Sejkorky, Gaudeamus VŠE, Veselá Partyja, Baldrián, Lipka, Nisanka, Dupák



Příhrádek

20.00 – 23.00 Strunovrat, Isara



Atrium radnice

21.00 – 22.00 Perníček a Marcipánek, Gaudeamus VŠE, Dziedinš



Vnější nádvoří zámku

20.00 – 22.30 připravena bude pestrá směsice hudby, tanců a kejklířů pro zámecké paní a pány, Zubři



Vnitřní nádvoří zámku

22.30 – 23.30 Ostravica, Urpín, SPT Wałbrzych



Zelená brána

23.30 – 24.00 Formani