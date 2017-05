Fotbalová aféra stopla dvacet milionů na pardubický bazén

Pardubice - Kvůli aféře se sportovními dotacemi přijde město o 20 milionů na přístavbu nového bazénu. Loboval za ně měl Pelta.

Takto by měl nový pětadvacetimetrový bazén v Pardubicích vypadat. Foto: Město Pardubice

Město Pardubice nezíská od ministerstva školství dvacetimilionovou dotaci na nový plavecký bazén.

Důvod? Aféra s rozdělováním dotací pro Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR) dopadla i na dotační tituly, které s fotbalovou kauzou zdánlivě nesouvisí. A jedním z měst, které na tom bude „bito" nejvíce, jsou právě Pardubice.

INVESTICE STOP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se v reakci na policejní vyšetřování rozsáhlých machinací rozhodlo v minulém týdnu zastavit investiční dotační tituly.



„Na jednání rady města jsme se shodli, že napíšeme dopis na MŠMT, aby nám dali stanovisko, jak v této věci budou dále postupovat," nechal se slyšet primátor Martin Charvát.



Kauza na ministerstvu spočívá v čachrech s granty. Panuje podezření, že na částku až kolem jedné miliardy korun neměla ani tak vliv řádná výběrová řízení, jako spíš fotbalový boss Miroslav Pelta a náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová.



Podle informací serveru Aktuálně.cz má navíc pardubická dotace figurovat mezi 21 z 50, na které měl přímo vliv právě tandem Pelta – Kratochvílová. Nabízí se ovšem otázka, proč by fotbalový boss „tlačil" stavbu plaveckého bazénu, která s fotbalem nijak nesouvisí?

Proč právě peníze pro Pardubice figurují na seznamu dotací, o které se policie v souvislosti s předsedou FAČR Miroslavem Peltou zajímá, primátor netuší. „Já tu informaci nemám, nemohu se vyjadřovat k věcem, které jsem neviděl. To se zeptejte pana Pelty," reagoval primátor.

„Pro nás to znamená velkou nejistotu, co s projektem bude. Projekt je hotový, všechna úřední povolení jsou vyřízena, je dokončené výběrové řízení na dodavatele. Zbývalo už jen začít stavět. Navíc je zde problém, že tato stavba je limitována časově," komentoval situaci primátor Pardubic Martin Charvát. Pardubice měly peníze na nový 25metrový bazén prostavět do března roku 2018.



Politici zatím neví, zda by město stavbu zvládlo pokrýt z vlastního rozpočtu. „My jsme Aquacentru, které to celé od začátku vedlo, dali podmínku, že chceme, aby na byly použity dotační peníze. Ten projekt je hotový, připravený a proto mě ta situace mrzí," dodal Charvát.

Glosa: Proč by Pelta tlačil miliony do Pardubic?Dvacet jedna dotací z padesáti prý na ministerstvu školství ovlivnil Miroslav Pelta. V těchto policií prověřovaných dotačních titulech figurují Pardubice s dvaceti miliony na bazén poměrně vysoko. Položme si ale otázku proč?



Z celé dotační kauzy zatím vyplývá, že Pelta přihráváním ministerských peněz odměňoval „své lidi" za hlasy na své znovuzvolení, aby mohl dotační loterii roztáčet i nadále. Proč ale mezi dotace, které Pelta „zařídil pro své věrné" figuruje i výstavba bazénu v Pardubicích? Bazénu, který s fotbalem přece nijak nesouvisí? Náhoda? Může být.

Ale mohlo by být odpovědí i to, že jde o jakési poděkování za 300 milionů, které město Pardubice slíbilo vloni na rekonstrukci letního fotbalového stadionu v centru města? Je to jen otázka, která ale může viset ve vzduchu.



Po dotačním megaprůšvihu na ministerstvu školství, po demisním manévrování vlády, po vulgaritách Andreje Babiše, po jeho skandálech s ovlivňováním výstupu svých médií, kdy za tím vším udělal zatím poslední mezinárodní ostudu prezident Zeman svým „bodrým humorem" o likvidaci novinářů, už je u nás totiž možné asi cokoliv.