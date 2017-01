„Francouzka“ okradená Romy. Další past na důvěřivé dobráky

Východní Čechy - Po benzínovém loudilovi přichází nešťastná okradená Francouzka.

Údajně okradená žena z Francie na pardubické třídě Míru. Jde o vysokou hubenou ženu asi 60 let věku, která s historkou o neštěstí zkouší vydělat na soucitu lidí. Foto: Policie ČR

Dojemná historka, vylákané peníze, oči pro pláč. Stručný scénář všech pouličních podvodníků, co jich na světě je. Pardubice teď zřejmě navštívila další z takových postav.

Benzínový loudil - psali jsme zde

Čtenáři Deníku na východě Čech jistě znají benzínového loudila. O tom jsme nedávno zjistili, že své aktivity přenesl do Prahy. Jeho místo však zaujala jiná postavička.



Asi šedesátiletá žena, která s vypočítavou dojemností sehrává srdceryvnou etudu o tom, že je okradená Francouzka. Za pachatele krádeže většinou označuje Romy.

Právě takovou historku v Pardubicích vybalila i na jednu ženu v obchodním centru Grand.



„Chtěla se dostat stopem do Vídně, kam si pro ni údajně přiletí manžel. Do Prahy letenku nedostal. Okradená měla být Romy při řešení pozůstalosti v Chocni. Dostala tisícovku na jízdenku, což ji dohnalo k slzám, objímala mě, třásla se jak ratlík. Naštěstí pracuji v obchodě, kde máme kamery," uvedla paní Hana, která také učinila oznámení na policii.



Ženu a její dojemný příběh si totiž po zamyšlení dohledala na internetu. Policie v Pardubicích tak má k dispozici i obrazový záznam údajně „oloupené" ženy.



Pakliže jde o tu samou osobu, jejíž jednání popisují lidé z různých koutů republiky, musí mít obrovskou smůlu.



Například v Přerově, kde také působila, se v slzách svěřovala s historkou, že ji Romové okradli v Ostravě. Poté jí okradli v Moravském Berouně a ke vší smůle se jí ta samá věc při vyřizování pozůstalosti stala také ve Vyškově nebo Břeclavi…

Záznamy o jejím cestování republikou lze dohledat i několik let zpětně.



„Může jít o skutečnost, ale i podvodné jednání, v němž možná i díky skvělému 'hereckému výkonu' žena získává nemalé finanční prostředky. Pokud i vám se stalo něco obdobného a ženu na fotografii poznáváte, kontaktujte policisty na čísle 974 566 651," vyzývá případné další poškozené mluvčí pardubické policie Eva Maturová.



„Pokud se prokáže, že veškeré historky jsou smyšlené za účelem obohacení se, bude toto počínání kvalifikováno jako podezření z trestného činu podvodu, za což hrozí až dvouleté vězení," dodává policejní mluvčí Eva Maturová.