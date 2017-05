Golfisté vybrali pro školu Svítání 120 tisíc korun

Pardubice/Svobodné Hamry - Celkem 120 tisíc korun vynesl 17. ročník benefičního golfového turnaje Svítání Cup, který uspořádala Základní škola a Praktická škola Svítání společně s Golf & Country Clubem Svobodné Hamry. „Všem, kdo nás podpořili, moc děkujeme," řekla ředitelka Základní školy a Praktické školy Svítání Miluše Horská, jež je zároveň 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky.

Golfisté vybrali pro školu 120 tisíc.Foto: Deník

Hlavní podíl na této sumě měla Hra vyšší bere, během níž golfisté mohli získat atraktivní ceny. Velký úspěch sklidily například dresy trojnásobné olympijské vítězky Martiny Sáblíkové a jejího trenéra Petra Nováka. Ti se navíc rozhodli věnovat škole Svítání 10 tisíc korun.

Při Svítání Cupu bodovala rovněž sada velkoformátových fotografií Tomáše Kubelky Humans of Pardubice, plavky patronky školy Svítání Andrey Bezděkové, v nichž zvítězila ve finále České Miss 2016 či dres hokejisty HC Dynamo Pardubice Michala Bárty, který svým úvodním gólem v posledním zápase baráže pomohl zachránit extraligu.

Zaujal i certifikát a klíč od brány bájné země – Mumulandu od zpěváka Petra Kotvalda, nafukovací kytara od frontmana hudební letky Mig 21 Jiřího Macháčka, nejoblíbenější plyšák zpěváka Davida Deyla, hlavolamy od člena legendárního chlapeckého klubu Rychlých šípů Jindry Hojera či kniha Kuky se vrací s vlastnoručním podpisem Jana Svěráka.

Koncertní tričko, v níž absolvovala úspěšné podzimní turné s Bárou Polákovou, věnovala ve prospěch dětí a mladých lidí se zdravotním postižením herečka a zpěvačka Kateřina Sedláková. „Na akci se nám moc líbilo. Jsme rádi, že jsme mohli pomoct," sdělila Kateřina Sedláková, která na benefici dorazila společně s českým Rockym Peterem O. Pechou. Jedna z hlavních hvězd nového českého muzikálu Rocky darovala ve prospěch školy Svítání boxerské rukavice. V nich Peter O. Pecha více než měsíc poctivě trénoval, aby se dostal do správné formy.

„Byl to velmi příjemný den," svěřila se vycházející hvězda českého hereckého nebe Anastasia Chocholatá. Představitelka Leony ze seriálu Gympl s (r)učením omezeným a jedna z hlavních protagonistek filmu Pojedeme k moři nabídla do hry Vyšší bere baletní špičky, v nichž se probojovala do nejužšího výběru prestižní soutěže World Cup v kategorii klasický balet.

„Potěšilo nás, že golfisté ocenili i obrázky našich žáků a klientů," prohlásila zástupkyně ředitelky školy Svítání Markéta Hujerová.

Výtečným průvodcem celého dne byl moderátor a zpěvák Josef Melen.