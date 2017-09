Gripeny jsou zpátky v Pardubicích. Na týden

Pardubice - Stíhací letouny JAS-39 Gripen se vrátily zpět na pardubické vojenské letiště. Bitevníky zůstaly v Čáslavi.

Gripeny se opět stěhovaly z Čáslavi do Pardubic. V Pardubicích zůstanou do 3. října.Foto: Armáda ČR / 21. základna taktického letectva Čáslav

Gripenům se možná po Pardubicích stýskalo. Od středy jsou stíhací letouny opět v Pardubicích na letišti, odkud budou operovat po dobu jednoho týdne.



"Ve středu 27. září odlétla čtveřice letounů JAS-39 Gripen na záložní letiště v Pardubicích. Piloti nejprve realizovali cvičený let a krátce po desáté hodině přistáli na pardubickém letišti, odkud budou do 3. října letošního roku plnit úkoly ochrany vzdušného prostoru České republiky v rámci Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO," uvedl mluvčí 21. základny taktického letectva Čáslav Tomáš Maruščák.

Důvodem přítomnosti letounů je zdrsnění přistávací dráhy.

"Během výluky dojde k úpravě povrchu některých částí betonové plochy vzletové a přistávací dráhy vysokotlakým vodním paprskem. Zásahem dojde ke zvýšení přilnavosti povrchu dráhy a tím ke zvýšení bezpečnosti provozu letecké techniky v rámci vzletů a přistání," dodal Tomáš Maruščák.

Během výluky leteckého provozu na 21. základně budou působit ze záložního letiště v Pardubicích pouze letouny JAS-39 Gripen. Piloti budou startovat ke cvičným letům v rámci ostré hotovosti maximálně dvakrát denně. K ostrým vzletům však může dojít kdykoliv na základě pokynu z nadřízeného velitelství v německém Uedemu. Přelet letecké techniky zpět na mateřskou základnu je plánován na dopolední hodiny v úterý 3. října.

Výluka leteckého provozu na čáslavské základně probíhala letos již jednou a to v termínu od 22. června do 21. srpna. Na 21. základně byly po dobu výluky opraveny pohybové plochy letiště. Více jak 40000 m2 asfaltových ploch bylo odfrézováno do hloubky 5 centimetrů a nahrazeno novou vrstvou. Během těchto dvou působily ze záložního letiště v Pardubicích všechny tři typy letecké techniky, které čáslavská základna provozuje – letouny JAS-39 Gripen, L-159 ALCA a L-39 Albatros. Provoz více jak 20 kusů letounů zabezpečoval personál v počtu do 160 osob.