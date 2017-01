Gymnazisté proti pamlskové vyhlášce

Pardubice- Studenti z Gymnázia Dašická sbírají podpisy pod petici.

Studenti Gymnázia Dašická sepsali petici proti takzvané „pamlskové" vyhlášce. Chtějí docílit toho, aby její autor, ministerstvo školství, povolilo výjimku pro osmiletá gymnázia. Na těch se totiž vzdělávají současně mladší děti, s ještě neukončenou základní školní docházkou, a zároveň i středoškolští studenti starší patnácti let.



V důsledku vyhlášky, která od začátku letošního roku vymezuje, jaké potraviny včetně nápojů se smějí prodávat ve školách a školských zařízeních, byl z gymnázia na konci prosince odstěhován automat na kávu. „My máme základní školu za sebou, mnozí z nás jsou plnoletí. Proč bychom si nemohli koupit kávu? Ale netýká se to jen kávy, vyhlášce z nějaké důvodu například nevyhovuje ani müsli tyčinka nebo některý bílý jogurt," vyjádřila svůj nesouhlas s vyhláškou předsedkyně Studentské rady Gymnázia Dašická Petra Kmoníčková.



Petici studenti sestavili sami, ale text konzultovali s právníky. „Vypadá to, že v republice vzniká více petic. Víme například o jednom pražském gymnáziu. Zkusíme se s nimi spojit a ministerstvo oslovit společně," dodala Kmoníčková.

Se zásahy do svobodných nákupů se museli studenti Gymnázia Dašická vyrovnat také ve školním bufetu.

VYHLÁŠKA OKLEŠTILA I SORTIMENT V BUFETU

„Měli jsme klasický bufet, který byl dříve nadprůměrně zásobován, prodávala se zde spousta pečiva a koláčů. Už přibližně před rokem se musel sortiment zredukovat a nyní jsou ty zásahy kvůli vyhlášce ještě přísnější," dodala Petra Kmoníčková.

Štěpán Hortlík student 4. A nižšího gymnázia přiznává, že školní bufet již ani nenavštěvuje. „Nabídka je slabá," zhodnotil student, který včera přišel podpořit recesistickou akci studentů Gymnázia Dašická „Minuta ticha za kofeinového přítele", kterou uctili památku oblíbeného automatu na kávu řečeného Dagmar.



„Kávu téměř nepiji, ale odstěhování automatu mi vadí z principu. Je tím narušena naše svoboda výběru," dodal Štěpán Hortlík. Podobně se na to dívá i studentka Nela Habětínková ze 4.B. „Vyhlášku považuji v podstatě za dobrou věc, ale u víceletých gymnázií bych opravdu udělala výjimku. Jsou tu i starší studenti, kteří například kávu potřebují," dodala Nela Habětínková.

SPOLUPRÁCE S HOLICEMI, JEDNÁNÍ S CHRUDIMÍ

Gymnazisté z Pardubic vyzvali studenty dalších osmiletých gymnázií, které tíží stejný problém, aby se k nim připojili a petici též podpořili.



„Již jsme domluveni na spolupráci s gymnáziem v Holicích a pracujeme na domluvě s osmiletým gymnáziem v Chrudimi a v Hradci Králové. S pomocí České středoškolské unie se snažíme protest rozšířit po celé republice," dodala předsedkyně Studentské rady Gymnázia Dašická Petra Kmoníčková.



Minulý týden se k iniciativě studentů vyjádřil i ředitel Gymnázia Dašická Luděk Burian. „Myslím si, že vyhláška ministerstva školství je přehnaně přísná," řekl Deníku.