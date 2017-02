Hana Šmejkalová: Restart letiště nebude jednoduchý

Pardubice - „Stavba terminálu byla nutná, pokud máme obstát v konkurenci," soudí manažerka.

Pardubické letiště vloni přepravilo třicet tisíc cestujících, což je téměř o polovinu pasažérů méně než předloni. Nejen na otázku, zda není v takové situaci zbytečná stavba nového terminálu za 256 milionů, odpovídá ředitelka Mezinárodního letiště Pardubice Hana Šmejkalová.

Podle předběžných výsledků jste odbavili zhruba 30 000 cestujících. Je toto číslo, nejnižší za posledních dvanáct let, důvodem k obavám?

Není důvodem k radosti, ale ani k obavám. Je realitou odrážející to, co všichni, kteří se zabývají leteckou dopravou, vědí. Restart pardubického letiště nebude jednoduchý a hlavně nebude okamžitý.

Je třeba si uvědomit, že kontrakty s dopravci se dojednávají dlouho dopředu a uzavírají se s ročním i delším předstihem. Jestliže naše vedení převzalo letiště na konci roku 2015 v situaci, kdy z něj odešli provozovatelé pravidelných linek do Ruska, muselo být každému jasné, že rok 2016 nemůže znamenat návrat ke statisícovým výkonům. Zůstaly nám charterové lety na letní sezonu 2016. V té době již měly cestovní kanceláře z podstatné části připravenou nadcházející sezonu, tedy nasmlouvané ubytování i dopravu a prázdninové pobyty tak, aby je mohly nabízet klientům. Tehdy již nebylo možné do sezony výrazně zasáhnout. Ale o tomto všem akcionáři věděli, počítal s tím i náš výhled na rok 2016.



Takže vedení letiště podobné výsledky očekávalo?

Ano, a navíc přišly události v Turecku, které výrazně ovlivnily loňskou letní sezonu. Posílili jsme výrazně prodej do Bulharska, kam byl v průběhu letní sezony přidán jeden let týdně. Díky tomu počet cestujících do této destinace o 13 procent meziročně stoupl. Čtyřprocentní meziroční nárůst jsme zaznamenali i v počtu cestujících přepravených na řecký ostrov Rhodos. Ale nahradit stoprocentní výpadek z takové destinace, jakou je Turecko, není snadné. Oproti ostatním destinacím je v Turecku delší sezona. Samozřejmě výrazně pociťujeme úbytek ruské klientely, která ještě v září roku 2015, před bankrotem letecké společnosti Transaero, na pardubické letiště létala.



Vašimi akcionáři jsou město Pardubice a Pardubický kraj. Jaký dopad bude mít loňský výsledek letiště do veřejných rozpočtů?

Mohu zodpovědně říci, že žádný. My nehospodaříme se státními penězi. Výstavba terminálu je investicí do majetku města a kraje. Přesto i při poklesu počtu cestujících by měl výsledek podle prvních signálů být mnohem pozitivnější, než máme stanoveno naším business plánem. Dokázali jsme novými aktivitami a řádným hospodařením, což nám ukládá zákon, vytvořit lepší hospodářský výsledek. Šli jsme cestou optimalizace nákladů, rušením neproduktivních smluv a uzavíráním smluv pro naši společnost výhodnějších. Je třeba si uvědomit, že počet odbavených cestujících není jediným měřítkem pro posouzení zdravotní kondice společnosti. Na konečné výsledky si však musíme počkat až po provedení auditu a první informace musí dostat naši akcionáři. Společnost East Bohemian Airport dosud dotace na provoz nepotřebovala. Teprve nyní jsme přivítali investici ze strany akcionářů při výstavbě nového terminálu.



Letos bude dokončen nový terminál letiště. Nebyla v současné situaci jeho výstavba zbytečná?

Pokud má letiště obstát v konkurenci, tak byla stavba nutná. Hala už měla stát dávno. Ale o tom snad dnes již nikdo nepochybuje. Na rozdíl od srovnatelných letišť tu máme jen nejnutnější vybavení pro odbavení cestujících, chybí prostory pro služby, které jsou jinde běžným standardem, i pro další aktivity, které k současnému cestování patří a generují provozovatelům další zisky.