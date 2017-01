Hasiči měli rybářský den. Nejdřív z vody lovili koně, pak psa

Pardubicko – Rybářská sezona je u hasičů na Pardubicku v plném proudu. Alespoň podle výjezdů hasičů to tak vypadá.

O půl osmé ráno v Kladrubech nad Labem – Kolesách je přivolal majitel malé stáje s žádostí o pomoc.

NEJPRVE KŮŇ

Zřejmě opomenul zavřít dveře do stáje a jeden z koníků se vydal na samostatnou procházku po pozemku. Špatně si to ale spočítal a namířil si to přímo k bazénu. Ten byl plný vody a navíc zakrytý sněhem. Toho si kůň zřejmě nevšiml a rázem se propadl.



Hasiči z Přelouče na pomoc volali i jeřáb z pardubické stanice. Kvůli němu se musela rozebrat část plotu. Ke zvířeti byl přivolán také veterinář, který koni pro jistotu podal zklidňující přípravek. Asi po půl hodině ve vodě se ale záchrana podařila. Koník byl jen prochladlý.

POTOM PES

Pro ten den to ale nebylo všechno.



Před desátou hodinou dopolední vyjížděli hasiči znovu na záchranu zvířete z vody. Tentokrát to bylo v Pardubicích a ve vodách řeky Chrudimky v lokalitě Pod Vinicí se ocitl pes starší ženy, která se s ním vydala na procházku.



Tady byl zásah technicky podstatně jednodušší. Hasič ve speciálním suchém obleku určeném pro vodní záchranu zajištěný lanem svými kolegy ze břehu pro psa do vody skrze lámající se led došel. Voda v Chrudimce za tenisovými kurty není tolik hluboká.

Zimou se třesoucího psíka předali hasiči majitelce, kterou strážníci městské policie i s promočenou fenkou převezli na veterinární kliniku na preventivní prohlídku.