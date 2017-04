Hledaného muže našli živého

Holicko – Pátrání po nezvěstném muži ve čtvrtek večer zahájila policie na Holicku. Muž, který měl mít delší dobu životní problémy, měl svým přátelům oznámit svůj odchod s úmyslem skoncovat se životem.

Ilustrační foto.Foto: Deník

„Kvůli obavě, že by svá slova mohl uskutečnit policisté zahájili pátrání. To bylo nakonec úspěšné. Muže se podařilo nalézt naživu, byť se zdravotními potížemi. Po nezbytném ošetření byl předán do lékařské péče a pátrání bylo ukončeno," sdělila tisková mluvčí pardubické policie Eva Maturová.