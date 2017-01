Hokejový klub Dynamo Pardubice město koupilo

Pardubice - Pardubice nyní vlastní přes 73,5 procenta hokejového Dynama.

HC Dynamo PardubiceFoto: HC Dynamo Pardubice

Novým většinovým vlastníkem hokejového klubu HC Dynamo Pardubice se stalo město. Pro návrh odkoupit akcie od podnikatele Romana Šmidberského zvedlo ruku 29 pardubických zastupitelů.

Město převezme klub 16. ledna, kdy je na programu valná hromada. Pardubice budou mít v klubu zhruba 73,5 procent akcií, novými malými akcionáři se stali bývalý brankář Dušan Salfický a obránce Petr Čáslava. Šmidberský svůj podíl prodal za 12,5 milionů.



Město by ale nemělo mít většinový podíl dlouho. „Souhlasím s tím, že není vhodné, aby město vlastnilo majoritní podíl ve sportovním klubu. Od září bychom měli začít vyhledávat nového partnera a na konci roku bychom měli toto téma řešit v zastupitelstvu," řekl pardubický primátor Martin Charvát.



Diskuse o koupi klubu trvala zastupitelům něco přes hodinu. Jaké byly hlavní argumenty proti nákupu akcií?



„Asi se nenajde moc lidí, kteří by neviděli hokejový klub jako významný symbol města. Nerozumím ale tomu, proč by město mělo kupovat klub tři měsíce před koncem extraligové sezony. Kupujeme klub v hrozném spěchu," poznamenal opoziční zastupitel František Brendl.



Za problematické považovali někteří zastupitelé především dvě věci – současné postavení v tabulce a také finanční situaci Dynama.

Dynamo Pardubice je nyní na 13. místě extraligové tabulky a reálně mu hrozí sestup do první ligy. Koupené akcie by tak během pár měsíců výrazně ztratily na hodnotě.



„Jsou tam finanční rizika, ale vezměte osmi tisícům lidí hračku… Pokud se budeme bát do klubu vstoupit, tak hokej může z Pardubic odejít," varoval předseda finančního výboru Václav Snopek.

HROZÍ INSOLVENCE?

Bývalá primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková pak upozornila na to, že klubu se základním kapitálem 15 milionů a kumulovanou ztrátou přes 26 milionů korun vážně hrozí insolvence.



„Rizika insolvence si jsme vědomi, je reálná už posledních deset let. Ale v posledních dvou sezonách se podařilo snížit kumulovanou ztrátu z 38 na 26 milionů," uvedl primátor Martin Charvát.



Jedním z hlavních argumentů vedení města byl také fakt, že klub je hlavním nájemcem Tipsport areny. Pokud by klub sestoupil do první ligy nebo dokonce opustil město, Rozvojový fond by se musel potýkat s obrovským finančním výpadkem.



„Město je vlastníkem hokejové arény a investovalo do ní stovky milionů korun. Musíme mít jistotu, že v budoucnu bude partnerem a hlavním nájemcem této haly silný extraligový klub. Když Šmidberského podíl koupíme, tak budeme mít možnost vybrat nového většinového akcionáře," vysvětlil primátor.

KONEC PŘESTUPŮ

Město převezme klub zhruba 14 dní před koncem přestupního termínu. Nové vedení Dynama tak bude mít velmi krátký čas na to posílit klub před případným bojem o záchranu. V rozpočtu na letošní sezonu se navíc počítá s tím, že jeden z hokejistů stávajícího kádru ještě Pardubice opustí. Zastupitelé radši schválili pětimilionovou půjčku, která by zakryla díru v rozpočtu, kdyby nakonec žádný z hokejistů neodešel.



O sportovní stránku by se měli starat Vladimír Martinec, Dušan Salfický a Petr Čáslava. Zatím není jasné, co bude s generálním manažerem a hlavním trenérem Pavlem Rohlíkem. Primátor Charvát nicméně naznačil, že na trenérském postu by Dynamo potřebovalo posílit.