Hořící auto i kuchyně. U hasičů bude dnes veselo

Pardubice - Ještě dnes máte možnost navštívit hasičskou stanici v Pardubicích a sledovat zajímavou show.

Hpořící auto a požár v kuchyni. Do toho autonehoda. Nejde však o katastrofy, ale malou ochutnávku programu, který ještě dnes nabízí návštěvníkům centrální hasičská stanice v Pardubicích. Koná se zde den otevřených dveří a zájemci si zdarma mohou prolézt všechna auta a vybavení v garážích hasičů a nakukovat jim pod ruce při práci.

Dozví se tak například, jak to vypadá u dopravní nehody kam přijede hasičské auto, kdo z hasičů má co na starosti a proč při vyprošťování zraněného potřebují kromě těžkých nástrojů i deku. Hasiči předvedou také ukázky lezectví a extrémního hasičského sportu. Kromě hasičů se ale představí také pardubická městská policie nebo záchranná služba a pro malé a nejmenší návštěvníky jsou připravené i soutěže o ceny. Otevřeno bude u hasičů od 9 do 13 hodin.