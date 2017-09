Horní Jelení hledá nové mladé hasiče. A vyhlašuje nábor

EXKLUZIVNĚ 5

Kluž /Z DĚJIŠTĚ BASKETBALOVÉHO ME/ – Mohla to být bitva na ostří nože. Chorvati měli české reprezentaci vracet ponížení za osmifinále z roku 2015. Tehdy dostal favorit za uši a přišel i Olympijskou kvalifikaci. Jenže před utkáním na Eurobasketu v Rumunsku už se hrálo jen o prestiž. Balkánský tým se kvalifikoval do Istanbulu ze druhého místa, kdežto čeští lvi si balí zavazadla směr Praha.