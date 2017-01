Hospodskému, který vybírá „babišné", trest nehrozí

Systém elektronické evidence tržeb (EET), který vstoupil v platnost koncem minulého roku, se u některých podnikatelů nesetkal s nadšením.

Po svém to vyřešili v restauraci Perníková chaloupka v Rábech u Pardubic, kde zavedli speciální desetikorunový poplatek „babišné" za vystavení účtenky. Týká se to všech útrat do sto korun, nad tuto částku se poplatek nevybírá. Hned po spuštění EET se začalo řešit, zda je takový „poplatek" v pořádku. Nyní se zdá, že ano. Provozovatel Perníkové chaloupky Luděk Šorm získal dvě „dobrozdání" od úřadů.

„Sami jsme požádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se nám Česká obchodní inspekce a finanční správa vyjádřila, zdali tím něco neporušujeme. Oni naši žádost odložili s tím, že nic takového se neděje," potvrdil Deníku Luděk Šorm.

Jeho poplatkové řešení zřejmě zvítězilo nad státní správou a v praxi hodlá pokračovat. „Poslední, co nám přišlo z ministerstva financí, bylo vyjádření v tom smyslu, že zákon o EET nezakazuje službu zpoplatnit a ani nenařizuje, že ji musíme provádět na své náklady. Od té doby máme klid. Žádná kontrola tu u nás nebyla, jedině snad tajně, žádné řízení s námi nikdo nezahájil. Kdyby mohli, už by na nás skočili," popisuje Šorm.

Podle něj si lidé uvědomují a kvitují tento způsob „řešení" a to, že služby a zboží nezdražil a zákazníci platí jen za samotné nařízení ministerstva. „Jen tři lidé nám tu kvůli tomu nákup odmítli, ale to je také vhodný způsob reakce a v naší ekonomice se to neodrazí," sdělil Šorm, který boj proti EET považuje za principiální věc. „Ta otázka je o tom, zda je adekvátní evidovat korunové tržby. Líbí se mi aktivita: Dejte státu korunu jako dar, ale vyžadujte potvrzení. To vydání stojí víc než tu korunu a ten samý princip se vlastně děje u nás nebo v trafikách, kde také operují s malými částkami, které z hlediska daní postrádají smysl nějaké evidence," myslí si Luděk Šorm.

V první vlně EET začalo povinné účtenky vydávat přes 42 tisíc podnikatelů. Od března by se mělo přidat dalších 250 tisíc obchodníků. Na to, aby si pořídili internet, pokladnu a hlavně požádali finanční úřad o přihlašovací údaje, mají už jen 22 pracovních dnů. Je jasné, že už to nelze stihnout.

Ke včerejším dni si ze čtvrtmilionové armády obchodníků požádalo o připojení přesně 41 311 podnikatelů. Dvě stě tisíc lidí je „ve vzduchu" – denně by úřady musely přihlásit přes deset tisíc podnikatelů, aby se druhá vlna stihla. „Na podnikatele z 2. vlny apelujeme soustavně a intenzivně – ve vystoupeních v médiích, inzerci v novinách, tiskových zprávách," popisuje mluvčí finanční správy Petra Petlachová.

Že poslední šance zvládnout EET v relativním klidu je nyní, potvrzují i dodavatelé pokladen. „Prodeje eKasy nám rostou v řádu stovek kusů denně. Moc rád bych apeloval na všechny podnikatele, aby si zařízení koupili včas a měli možnost si vše pohodlně vyzkoušet a nastavit. Máme v terénu přes 200 techniků, kteří dokáží pomoci jak s instalací, taki s nastavením," říká Luboš Lukasík, jednatel eKasa od O2, která je dosavadním lídrem trhu s EET.

Finanční správa: poplatek se vybírat nesmí!Finanční správa se ostře ohrazuje proti tvrzením, uvedeným v článku, že pokud podnikatel zavede speciální desetikorunový poplatek za vystavení účtenky, je to v pořádku. Vystavení účtenky je zákonnou povinností podnikatele a zákon o evidenci tržeb neumožňuje, aby bylo vydání účtenky zákazníkovi podmíněno zaplacením jakéhokoli poplatku.

Dle zákona o evidenci tržeb je poplatník povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku zákazníkovi. Splnění této zákonem stanovené povinnosti nelze podmiňovat zaplacením samostatného poplatku či poskytnutím jakéhokoli jiného protiplnění ze strany zákazníka. V případě, kdy poplatník poruší povinnost vystavit (bezplatně) účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, dopouští se správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 500 000 Kč.

Navýšení ceny zboží či služeb poskytovaných zákazníkům tak, aby dosažený příjem poplatníka pokryl náklady spojené s provozováním dané činnosti, je samo o sobě přípustné. V takovém případě celá tato částka představující cenu zboží či služby, do níž byly náklady promítnuty, podléhá evidenci tržeb a je uvedena na účtence.

V popisovaném případě se nejedná ani o informování spotřebitele o ceně nabízeného zboží nebo služby ve smyslu zákona o cenách. Prodávající žádné plnění spotřebiteli „v hodnotě 10,- Kč" neposkytuje, přihlášení do systému EET není prodávaným zbožím. Odeslání účtenky do EET je plnění zákonné povinnosti prodávajícího. Na této skutečnosti nemění nic ani fakt, že je zákazník o účtování příplatku v případě útraty nepřesahující 99,- Kč informován předem. Ani Česká obchodní inspekce nepotvrdila podnikateli, že by takové jednání bylo v pořádku.

