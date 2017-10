Hradební zdi zámku škodí zemní vlhkost

Pardubice - Opevnění pardubického zámku je unikátní v celé střední Evropě. Především omítky hradební zdi však poškozuje zemní vlhkost. Před rokem bylo opraveno prvních 85 metrů od Labské brány ke vchodu do krytu civilní obrany. Letos práce pokračují tam, kde vloni skončily.

Současné opravy by měly vydržet minimálně 15 let.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Obnovujeme omítky na 125metrovém úseku hradeb okolo čtvrtého rondelu. Hotovo bude do konce roku,“ řekl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Při opravě dělníci nanesou omítky, které odvádějí vodní páru obsaženou ve vzduchu a také vodu vázanou ve zdivu. Díky použitým technologiím by opravy měly vydržet minimálně 15 let. Práce budou stát téměř jeden milion korun, Pardubický kraj přispěje 400 tisíci a zbytek zaplatí dotace ministerstva kultury.

Hradební zeď měří 1335 metrů. Ve spodní části ji tvoří kamenné zdivo, na které navazuje cihlová zeď z období baroka. Hradby se naposledy opravovaly v letech 2002 až 2010, předtím v roce 1930 a 1931.