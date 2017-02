Hradec bude mít menší kotel. Je to záměr, zlobí se fanoušci

Hradec Králové - O padesát méně fanoušků, nyní jen dvě stě, se vejde při dnešním derby do sektoru příznivců Hradce. Jde o přání policie.

Pardubice – Hradec Králové 3:4 Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Jsou plní vášně," poklonil se fanouškům hokejového Hradce Brian Ihnacak, dříve hvězda Mountfieldu, nyní už opora pražské Sparty.

Je to tak, hradečtí fans ženou své mužstvo neúnavně. Jenže při dnešním velkém zápase, při derby s Dynamem, jich na tribuně nebude tolik, jako bylo v Pardubicích obvyklé.

Sektor, který je pro ně vyhrazen, totiž nebude tak napěchovaný jako při minulých derby. Jeho kapacita byla snížena o plných dvacet procent, tedy o pětinu. Místo 250 lidí budou hnát hosty jen dvě stovky.

„Přitom jsme se tam v pohodě vešli. Sundáme bundy, dáme je na hromadu, aby nám nebylo vedro. Vyhovíme si," říká Libor Pytlík, jedna z hlavních postav hradeckého fan klubu.

Pardubický klub udělal kapacitní změnu na přání policie. „Veškeré kroky směřujeme k zajištění bezpečnosti v součinnosti s Policií České republiky a Městské policie Pardubice. Obdrželi jsme požadavek, aby kapacita sektoru 201 byla 200 míst k stání, tuto žádost jsme samozřejmě akceptovali a promítli do počtu poskytnutých vstupenek fanklubu Mountfieldu HK," vysvětluje tiskový mluvčí Jan Hrabal.

Jeho slova však Hradečtí neberou. Jsou přesvědčeni, že Dynamo jen chtělo snížit podporu pro úhlavního rivala. „Ohánějí se tím, že o tom rozhodla policie, ale my jsme si jistí, že je to na popud klubu," reaguje Pytlík. „My bychom přitom úplně v klidu prodali i tisíc vstupenek," doplňuje.Vedle snížení kapacity kotle však mají příznivci Mountfieldu ještě jednu výhradu. Podle nich Dynamo záměrně nedalo od on line prodeje vstupenky do sektorů sousedících s jejich hlavním místem. Lístky šly podle nich pouze do prodeje na pokladnách pardubického stadionu.

Klub má totiž systém nastavený tak, že není možné koupit stejnou vstupenku na webu i na pokladně. Vždy to jde jen jedním způsobem.

„Procento lístků, které bychom chtěli, bylo na webu mizivé," upozorňuje Pytlík.

„O toto utkání panuje od začátku sezony veliký zájem mezi fanoušky. Od začátku prodeje byla místa v sektorech 102 a 202 prakticky vyprodána, proto jsme je nezařadili do ticketingu on line," objasňuje mluvčí Hrabal.

Proč všechny tyto záležitosti? Je to jasné, derby je velký zápas s obřím napětím. To se projevuje i na tribunách. „Páteční utkání bylo označeno za značně rizikové – po dohodě s policejními složkami bude navýšena pořadatelská služba," prozrazuje mluvčí Dynama.

Čtvrtý střet regionálních soků začíná v pardubické aréně v pátek v 18 hodin.