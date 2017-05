Hřebčín o víkendu žil: Koně předváděli čtverylku i hráli fotbal

Kladruby nad Labem – Přes dva tisíce lidí v sobotu navštívily Den starokladrubského koně v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. Čekal je bohatý program: návštěva panovnice Marie Terezie s chotěm, skoková čtverylka, uherská pošta, koňský fotbal, či závěrečné vícespřeží.

Jestliže se kladrubský hřebčín a jeho okolní krajina dostane kolem roku 2020 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, o což usiluje, musí se připravit na ještě mnohem větší zájem veřejnosti než doposud. Vloni přitom do hřebčína přišlo přibližně 35 tisíc platících návštěvníků.



Hřebčín v současné době připravuje další etapu obnovy areálu. Tu první za 350 milionů korun dokončil předloni. Tehdy opravil 17 budov a tři volná prostranství se sousošími.



Další etapa by se týkala zejména části Mošnice, která se nachází přibližně tři sta metrů od hlavní brány hřebčína. „Chceme obnovit historické stodoly a anglický park," uvedl tiskový mluvčí hřebčína Pavel Douša. S obnovou by mohla pomoci dotace z Evropské unie. „Zda jsme s žádostí uspěli, se dozvíme možná začátkem září," dodal Pavel Douša.



Hřebčín v Kladrubech nad Labem založil 4. dubna 1579 císař Rudolf II., který mu také udělil status císařského dvorního hřebčína. Nyní chová zhruba 500 koní. Od roku 2002 je národní kulturní památkou.