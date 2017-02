Hřebčín se připravuje na cestu do UNESCO

Kladruby nad Labem - Zapsání na listinu UNESCO může zvýšit i návštěvnost.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Ambice dostat se na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO má nedávno rekonstruovaný Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem.



„Zapsání na listinu UNESCO by bylo uznáním, že se jedná o skutečně významné dědictví. Přineslo by nám to větší prestiž, ale i ochranu. Zároveň by to k nám mohlo přivést i více návštěvníků," poznamenal ředitel hřebčína Jiří Machek.

Aby se doložila výjimečnost této památky, která se už v 16. století stala domovem ušlechtilých starokladrubských koní, musí se vytvořit takzvaná srovnávací studie.



„Tento dokument je už v závěrečné fázi. Otázkám, kterými se zabývá, se bude věnovat i mezinárodní konference, která se v Kladrubech uskuteční od 24. do 26. května. Zúčastní se jí čeští i zahraniční experti na chov koní a správu kulturní krajiny," uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.



Dokumentace musí být hotová už v září, kdy je potřeba podat předběžnou nominaci. „Uděláme vše pro to, abychom to stihli," řekl Machek.