Husák odstoupil z kandidátky Starostů

Pardubický kraj - Starostové a nezávislí (STAN) před víkendem změnili svoji kandidátní listinu, se kterou se chystají k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Z druhého místa odstoupil profesor Českého vysokého učení technického Miroslav Husák.

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) schvalovalo 24. srpna v Praze na programové konferenci volební program pro sněmovní volby. Na snímku Petr Gazdík.Foto: Deník / Divíšek Martin

„Je to člověk, který pochází z Prahy a není rodilý Pardubák. Vyhodnotil tedy, že by nám s hlasy v Pardubickém kraji příliš nepomohl a také, že by mu jeho pracovní povinnosti bránily zapojit se do naší volební kampaně. Kandidátní listina se nám tedy posouvá, všichni kandidáti se posouvají o jedno místo dopředu,“ uvedla starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková, která Starosty do voleb povede z prvního místa. Na druhém místě stanul starosta Vraclavi Oldřich Koblížek.



Ve volbách budou Starostové spolupracovat s politickým hnutím Nestraníci, jež zastupuje starosta Vysokého Mýta František Jiraský nebo starosta Jablonného nad Orlicí Miroslav Wágner, a také s politickou stranou SNK Demokratů, které zastupuje starosta města Chrudim Petr Řezníček.



Svou kandidátku STAN měnili již poté, co se hnutí rozešlo s KDU-ČSL. Od 21. srpna však musí kandidátky do voleb do sněmovny, které se uskuteční 20. a 21. října, zůstat beze změny pořadí. Karolína Bulisová, Lada Součková