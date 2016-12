Hvězdná benefice pro keňské Itibo vynesla 740 tisíc korun

Pardubice - Hostem nezapomenutelného večera plného emocí byla i známá zpěvačka Aneta Langerová.

Čtyři hodiny trval slavnostní galakoncert Advent pro Itibo!, který se uskutečnil v úterý večer ve Východočeském divadle.

„Delší galakoncert jsem nikdy v životě nemoderovala, ale jeho atmosféra byla úžasná," konstatovala Ester Janečková, která vytvořila skvělý moderátorský tandem s vojenským kaplanem Tomášem Mlýnkem.



„Nikdy v životě jsem dopředu nedostala tak výborně připravené podklady. Dramaturg večera Josef Kubášek je perfekcionista a na celé akci to bylo vidět," oce-nila do detailů propracovaný scénář Ester Janečková.

740 TISÍC KORUN

Byl to nezapomenutelný večer plný emocí, který navíc pomohl dobré věci.



Jeho úctyhodný výtěžek ve výši 740 tisíc korun poputuje na konto české nemocnice v Keni, jejímž manažerem je pardubický zdravotník Aleš Bárta.



„Takovou částku jsem nečekal. Z těchto peněz pořídíme novou sanitku a rentgen," neskrýval dojetí Aleš Bárta, který poděkoval všem, co tento projekt podpořili. „Jsem patřičně hrdý i na všechny lékaře a mediky, co nám do Keni jezdí pomoct. Obdivuji, že často obětují své pohodlí a mnohdy i riskují svůj život, protože Keňa nemusí být vždy bezpečnou zemí," zdůraznil manažer české nemocnicev keňském Itibo Aleš Bárta.

CENY ITIBSKÉHO SLONA

Hlavní hvězdou galakoncertu byla Aneta Langerová. „Jsem moc ráda, že jsem na této akci mohla být," svěřila se jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti.



Slavnostní ráz večer dostal i díky udílení speciálních cen itibského slona, které získali tvůrci dokumentu Daleko za sluncem. Ten zachycuje práci lékařů a mediků v keňské nemocnici.



„Jsem šťastná. Vůbec jsem toto ocenění nečekala. Setkání s Alešem Bártou považuji za šťastné, a to jak profesně, tak lidsky. Uvědomuje si hodnotu slušných lidí a chová se tak ke všem místním i těm, co do Keni přijíždějí pomáhat," prohlásila Olga Špátová, autorka snímku, který byl nominován na prestižního Českého lva za nejlepší dokumentární televizní film.



Titulní melodie ze snímku Daleko za sluncem si pak ve Východočeském divadle odbyla veřejnou světovou premiéru, a to za přítomnosti autora Jana Duška.

Výjimečnost galakoncertu podtrhly i výborné výkony všech účinkujících, kteří se na této akci podíleli.



Dlouhotrvající ovace vestoje si zasloužil jak Komorní orchestr Jaroslava Kociana z České Třebové, tak i Chanson Trio CouCou a dva pardubické soubory – vokálně-instrumentální seskupení ReBelcanto a Dětský pěvecký sbor Zpěváčci.