Iluzionisté v letním kině

EXKLUZIVNĚ 13

Kluž /Z DĚJIŠTĚ BASKETBALOVÉHO ME/ – Neštěstí nechodí po horách ale po lidech. V tomto případě platí, že šlape po českých basketbalistech. Skoro to vypadá, Drákula nečekal, až dorazí za ním, ale přiletěl je vysát do jejich domoviny ještě před šampionátem… Do srdce Transylvánie, kde měl bájný kníže sídlo, totiž dorazili s rotací pouze jedenácti hráčů. S tak nízkým počtem se nejezdí pomalu ani na ligu!