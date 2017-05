J.A.R., Jelen, Mig 21, Vypsaná fiXa, Wohnout. Majáles nabídne pestrý program

Pardubice – Tradiční studentská oslava příchodu jara - majáles - bude opět v Pardubicích dvoudenní. Odstartuje v pátek po poledni a potrvá do sobotní půlnoci. Konat se bude na třech pódiích na louce u koupaliště Cihelna.

Jiří Macháček z MIG 21Foto: Deník

Představí se interpreti různého hudebního zaměření, například domácí rocková Vypsaná fiXa, punkrockoví Horkýže slíže, folk-country kapela Jelen, poprockoví UDG, Mig 21 a Marek Ztracený nebo slovenská ska kapela Polemic. Jedním z vrcholů bude vystoupení skupiny J.A.R. s Danem Bártou. Na třetím pódiu pak budou hrát DJs.

„Oslavy mládí, jara a muziky mají v našich zemích dlouholetou tradici. Ta je doložena už od dob rozmachu univerzit v 15. století a již tehdy se ustálil zvyk tolerovat studentskou recesi, a to i provokativní. A hudba je to, kolem čeho se dnes hlavně majáles točí. Obzvláště kolem toho pardubického, který si již několik let svým programem nezadá s velkými festivaly zvučných jmen," uvedl za organizátory David Audrlický.

Kromě hudebních vystoupení budou připraveny i soutěže a zábavné aktivity partnerů a pardubických sportovních klubů. Zajímavosti ze světa vědy, různé zajímavé kvízy a demonstrace pro návštěvníky připraví Univerzita Pardubice. Na nejmenší návštěvníky pak bude čekat dětský koutek a skákací hrad.

PROGRAM

PÁTEK

EVROPA 2 STAGE

13:10 – 14:20 ATMO MUSIC

15:30 – 16:40 PRAGUE CONSPIRACY

18:10 – 19:20 HORKÝŽE SLÍŽE

20:30 – 21:40 JAR

22:50 - 23:59 RYBIČKY 48

NICOLAUS VODKA STAGE

14:20 – 15:30 PEKAŘ

16:40 – 17:00 KRÁLOVSKÝ PROSLOV

17:00 – 18:10 JELEN

19:20 – 20:30 LENNY

21:40 – 22:50 UDG

HOBE MUSIC HALL STAGE – HOUSE & TECH

15:00 – 16:30 FLASH

16:30 – 18:00 LADIDA

18:00 – 19:30 MICHAEL C

19:30 – 21:00 ENRICO

21:00 – 22:30 CHRIS SADLER

22:30 – 23:59 MICHAEL BURIAN

SOBOTA

EVROPA 2 STAGE

12:20 – 13:30 MIRAI

14:40 – 15:50 POLEMIC

17:00 – 18:10 MAREK ZTRACENÝ

19:20 – 20:30 WOHNOUT

21:40 – 22:50 MANDRAGE

NICOLAUS VODKA STAGE

11:10 – 12:20 JAKUB ONDRA

13:30 – 14:40 TOM ARTWAY

15:50 – 17:00 DEBBIE

18:10 – 19:20 BEN CRISTOVAO

20:30 – 21:40 MIG 21

22:50 – 23:59 VYPSANÁ FIXA

HOBE MUSIC HALL STAGE – EDM & PROGRESSIVE

13:30 – 15:00 KERI

15:00 – 16:30 NOWIS

16:30 – 18:00 FRANTA BABKA

18:00 – 19:30 RICHARD REYNOLDS

19:30 – 21:00 MANENE

21:00 – 22:30 MATAMAR