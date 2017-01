Jak se bránit, ale také útočit. Policisté zkusili Krav Magu

Pardubice - Bojové umění pod vedením mistra z Izraele si vyzkoušeli policisté.

Rozmach ruky s nožem zastaví napadený policista blokem, několik rychlých úderů, pohybů a pachatel se kácí na zem. Žádné dlouhé rozmýšlení. Pohyby musí navazovat. Cílem je co nejrychlejší eliminace hrozby. To je základ izraelského bojového umění Krav Maga.

Jeho techniky přijel policisty Krajské pořádkové jednotky Pardubického kraje učit Israel Cohen a tým Jakuba Otipky. Zatímco Jakub Otipka je českým propagátorem tohoto bojového umění u nás již několik let, pro Israele Cohena toto byla druhá návštěva republiky. „Poprvé jsem tu učil civilisty, nyní jsou to policisté," uvedl izraelský instruktor.

JAK ZVLÁDNOUT BOJ

„Chceme policistům dát nástroj, jak čelit násilným situacím. Vědí jak střílet, jak situaci uklidnit slovem, ale ta oblast mezi tím, která vyžaduje fyzický zákrok, to je to, co jim chci dát," vysvětloval Israel Cohen.



„Mají pro to správnou povahu. Jsou zdravě agresivní, bojovní. Chceme jim dát něco navíc a vyplnit tu mezeru mezi teorií a praxí. To, jak si poradit s pachatelem nejen kopem nebo úderem," dodává Israel Cohen.



O tom, co jeho slova znamenají, se přesvědčujeme vzápětí. Po několika zahřívacích prvcích přichází na řadu nácvik bojových situací. Trénink je zaměřen na potřeby policistů pořádkové jednotky. Musí si umět poradit v davu, v tlačenici. Řada z nich ale také slouží jako prvosledová hlídka, a tak se může stát, že stejnou techniku jako pro vyvedení agresivního výtržníka z fotbalového stadionu budou muset použít i v kuchyni domu pro vyřešení domácího násilí.



„Vždy pamatujte, že zatímco vy klečíte na agresivním otci, jeho devatenáctiletý syn po vás může znenadání skočit. A vy jste v nevýhodě na zemi a pod sebou máte pachatele," vysvětluje Israel Cohen na jednom z figurantů situaci, která se stejně tak může stát i v davové rvačce.

MAJÍ TO TĚŽŠÍ

Situace se dokola zkouší, piluje se technika.



„Nabízí nám to více variant, které můžeme použít. Pachatelé čím dál častěji berou proti nám do ruky zbraně: nože, boxery, teď naposledy v Třemošnici to byla střelná zbraň. Nám to dává další možnosti jak zareagovat. I tasenou pistoli můžeme v situaci použít jinak než jako střelnou zbraň a dokončit tak zákrok," říká policista Jaromír.



„V tom civilním pojetí, které učíme civilisty, je scénář: udeřit, utéct, nahlásit tak, aby člověk přežil. Armádní přístup je zabít a jít na dalšího. Ani jedno ale v případě policistů použít nejde. Tady jde o to, aby byli schopni pomoci někomu dalšímu, aby byli schopni ubránit i sebe a přemoci pachatele tak, aby to přežil. Je nutno pamatovat i na to, že policista dává všanc vlastní bezpečnost výměnou za humánnější techniky zastavení pachatele," pojmenovává hlavní zvláštnost policejního výcviku Jakub Otipka.



„Policista to má v lecčem těžší než civilista. Utéct nesmí, má na sobě vybavení, které mu může pomoct, ale také zavařit. Musí hlídat zbraň, pachatel jej má za co chytit. V davu mezi lidmi na něj pistoli vytáhnout nemůže. Na druhou stranu, na straně policisty je zákon, převaha, komunikace. Je to o tom, že když situace není nebezpečná a život ohrožující, aby nesáhli po zbytečně tvrdém řešení, ale i naopak," dodává Jakub Otipka.