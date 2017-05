Jak si ve městě nepřivázat kolo

Pardubice – Co by se muselo stát? Pardubičtí basketbalistů stojí centimetry od stupňů vítězů. Respektive toho nejnižšího. V prvním utkání o třetí místo zcela dominovali pod opavskými koši. Načechrali si dvacetibodový polštář. Pouze na něm nesmějí usnout, aby Slezané kruté manko nesmazali. Upřímně řečeno, nejeví se to moc jako reálné.