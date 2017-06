Japonci v Pardubicích otevřou novou výrobnu

Pardubice – Nový zahraniční investor bude působit v Pardubicích. Svou pobočku totiž v areálu SemtinZone otevře japonská firma Central Glass, která se zabývá výrobou elektrolytů do baterií pro elektromobily.

Zleva generální ředitel Central Glass Hiroshi Honjo a generální ředitel společnosti Synthesia Josef Liška.Foto: Magistrát města Pardubic

Vzniknout by tak podle smlouvy mělo 40 až 50 nových pracovních míst. „Roční produkce nové továrny je plánovaná na 20 tisíc metrických tun elektrolytu. Pardubická továrna, jejímž prostřednictvím bychom se rádi dostali do popředí světového trhu, bude navíc první továrnou v Evropě, která bude ve větším množství vyrábět elektrolyty pro lithiové akumulátory do elektromobilů," uvedl generální ředitel Central Glass Hiroshi Honjo.



Společnost do Pardubic přilákala dobrá dopravní dostupnost, tradice v chemickém průmyslu a možnost spolupráce s místní univerzitou a střední chemickou školou. „Podporujeme systém takzvaného duálního vzdělávání, díky kterému se studenti dostanou do praxe přímo ve firmách. Věřím, že to bude i případ této japonské společnosti," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.



Central Glass v areálu na své náklady postaví novou halu. Ta by měla začít vznikat už v letošním roce.