Jazzový trumpetista Laco Deczi zahraje pro pardubické publikum

Pardubice – V neděli od 18 hodin v Kongresovém centru v Atrium Paláci vystoupí slavný jazzový trumpetista Laco Deczi s kapelou Celula New York. Na programu koncertu, který je součástí festivalu Pardubické hudební jaro, budou autorská díla tohoto významného muzikanta.

Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil až do své emigrace v roce 1985. Po několika měsících strávených v západním Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech, kde žije dodnes.



Od roku 1962 působil v Praze a prošel mnoha významnými jazzovými tělesy. Od roku 1986 žije ve Spojených státech amerických, kde je frontmanem kapely Celula New York. V USA vystupoval s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů. Po sametové revoluci začal opět pravidelně minimálně dvakrát ročně vystupovat v České republice i na Slovensku. Výjimkou nejsou ani zastávky v Polsku, Rakousku a především Německu.

Laco Deczi vydává pravidelně nové studiové nebo live desky. Dohromady natočil již přes dvacet alb a video nosičů. V roce 2005 vydal živé album „Jazz na Hradě" pod záštitou prezidenta Václava Klause, který desku také pokřtil a napsal k ní předmluvu. V letech 2009 a 2010 vystupoval se svojí kapelou na festivalech Rock for People, Colours of Ostrava a Sázava fest.



Pardubické hudební jaro

Festival Pardubické hudební jaro stále pokračuje a přináší řadu tradičních i netradičních hudebních projektů. Posluchači se mohou těšit ještě například na Dagmar Peckovou, po stopách Freddie Mercuryho se můžete vydat na koncertě Queen Symphonic v Chrudimi nebo v Pardubicích navštívit závěrečný koncert Evy Urbanové s Filharmonií Hradec Králové.