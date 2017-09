"Je tu krásně," říká pilot benzínky létající nad Českem

Pardubice – V Pardubicích operují Američané s létajícím tankerem KC-135. A líbí se jim u nás.

Do Pardubic přilétly dva americké tankovací letouny KC-135.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Tanker KC-135, se kterým teď z pardubického letiště operují Američané, je pozoruhodný letoun. Stroj v sobě nezapře ducha doby. Vzlétl poprvé v horečce hrozící atomové války a, s trochou nadsázky, má spíš než k dnešním letadlům blíž k legendární létající pevnosti, bombardéru B-17. Rok výroby těchto strojů je 1959 a dodnes jich létá většina.

„Létáme s ním trochu agresivněji, než to znáte z dopravních letadel. Ten nejtěžší bod celého létání s KC-135 je vlastně až na konci tankovací trubice, kde se připojuje letoun pro palivo. Na druhou stranu, ten-hle manévr už provádějí ti nejtalentovanější piloti a my už jen dáváme pozor, aby všechno dobře dopadlo,“ říká major Edward Connor, pilot Národní gardy státu Nebraska (173rd air refueling squadron of 155rd refueling wing).

15 LET „PUMPAŘEM“

V případě, že věci nejdou hladce, následuje rutinní postup. „Procedura nouzového odpojení se cvičí prakticky při každém letu. Je to celkem agresivní pohyb kterému říkáme break-away (odlomení či únik, pozn. red.), kdy tanker prudce zrychlí a někdy i stoupá, zatímco letoun příjemce jde rychle dolů, ve snaze dostat letouny co nejrychleji od sebe. O tom všem ale nerozhoduje pilot, ale náš ´boomer´ operátor tankovacího ramene, který je díky svým zkušenostem schopen poznat, zda jde všechno, jak má, nebo ne,“ popisuje major Connor, který za knipl tankeru usedá již patnáctým rokem.



PŘÍPRAVA SE VYPLÁCÍ

„Cvičení Ample Strike zatím vypadá dobře. Měli jsme ve vzduchu čest s americkými, německými i českými piloty a všichni byli dobří, a udělali na nás dobrý dojem. Za těch pár let, co cvičení Ample Strike, ale i další jiná létáme, vidíme plody spolupráce. Jsem pyšný, že u toho mohu také být. Tohle je moje čtvrtá mise v České republice. Dojem tu na mě dělá zdejší historie, ale i lidé, kteří jsou tu vstřícní. Je to pro mě zážitek, ať už loňský, nebo letošní rok,“ říká Edward Connor.