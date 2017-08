Jedenáctiletí si domluvili noční toulačku, bez rodičů

Pardubice – Jako myslivec, co vyhlíží jelena osmnácteráka… To už musíte mít nervy, abyste vydrželi čekat na lovu. Bývalý pardubický basketbalista, který už několik let hájí nymburské barvy MARTIN KŘÍŽ (24 let) se zásluhou trpělivosti dostal až do mužské reprezentace. A na „Evropě“ nehodlá dělat jen nosiče vody.