Ještě větší zabiják než volání za jízdy, je psaní zpráv

Pardubice – Přejíždět za jízdy očima ze silnice před vozidlem k zářící obrazovce mobilu vzdálené jen pár centimetrů nutíte své oči k výkonu, který nemusí skončit dobře. Než zvednutý zrak od telefonu stihne pojmout dění před autem, chvíli i pár metrů to trvá.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Spolu s mezinárodní automobilovou federací jsme se připojili k této kampani, která chce upozornit na rizika používání telefonů v provozu, protože nejčastější příčinou dopravních nehod je to, že se účastníci silničního provozu dostatečně nevěnují řízení. Samozřejmě do této kolonky můžeme stáhnout hodně věcí, od navigace přes pití, jídlo, kouření. To vše mít vliv může, ale telefon je něco, co z toho všeho vyčuhuje,“ říká Libor Budina, manažer „Road safety“ Autoklubu České republiky.



Právě zástupci autoklubu spolu Besipem a policií i na tuhle skutečnost vyrazili upozornit řidiče.



„Ze statistik dopravní policie v Pardubickém kraji vyplývá, že právě držení telefonu je dlouhodobě mezi nejčastějšími prohřešky řidičů. Statisticky se umisťuje na pátém místě za nedodržováním rychlosti, nepoužíváním pásů, nesprávným způsobem jízdy a špatný technickým stavem vozidla. Dopravní policisté v roce 2016 za používání telefonů řidiče napomínali v 1050 případech. Jen v tomto roce už zaznamenali 915 případů,“ uvedla mluvčí pardubické policie Jana Drtinová.



Policisté pak ke kontrolám zastavovali řidiče, které čekal malý dotazník, ale i drobné dárky.



„Já ani moc netelefonuji a když, tak to za mě za jízdy vyřizuje manželka. Když jedu sám tak to vyřizuji pouze na parkovišti. Že někdo telefonuje za jízdy mi ani tak nevadí, ale to psaní zpráv, co někteří řidiči dělají, to je vražedné,“ uvedl jeden ze zastavených řidičů Jan Málek.



„Pokud se za jízdy řidič kouká do mobilu, ujede při padesátikilometrové rychlosti čtrnáct metrů bez toho, aniž by viděl co se před ním děje. Když započteme i všechny reakční doby, může jej od zastavení dělit čtyřicet metrů a toto si řada řidičů vůbec neuvědomuje,“ upozorňuje na dané riziko Libor Budina.