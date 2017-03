K Mezinárodnímu dni divadla se připojily i Pardubice

Pardubice – Východočeské divadlo v Pardubicích se v pondělí připojilo ke Světovému dni divadla.

Městské divadlo.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Jeho smyslem a cílem je vést herce na jevištích i obecenstvo v hledištích k zamyšlení nad posláním a úlohou divadla, vyjádřit sounáležitost divadelníků celého světa a podpořit jejich úsilí o prosazování základních morálních a společenských vlastností uměleckými prostředky," uvedl mluvčí divadla Radek Smetana.

Při této příležitosti je každoročně vyzvána některá z význačných divadelních osobností, aby se podělila o své úvahy o divadle. To, co je známé jako Mezinárodní poselství, se překládá do více než 20 jazyků a 27. března předčítá pro desítky tisíc diváků před představeními v divadlech na celém světě. Tvůrcem letošního poselství je francouzská divadelní a filmová herečka Isabelle Huppert. Zajímavostí je, že v roce 1994 byl autorem tohoto provolání také Václav Havel.