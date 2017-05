Kacetl: Záchrana extraligy? Křičel jsem na letišti

Pardubice – Tři týdny po konci baráže už zase začíná být pořádně živo v kabině hokejistů Dynama. První společnou jednotku v pondělí absolvovala skupina mladších hráčů, která pod vedením Petra Mocka a Jaroslava Landsmana začala s tréninkem v předstihu, ještě před ostrým startem letní přípravy.

Ondřej KacetlFoto: HC Dynamo Pardubice

V posilovně a následně na travnaté ploše sousedního Letního stadionu nechyběli David Tomášek, Jan Ščotka, Martin Kaut a další. K pardubickému týmu se již navíc po přesunu z Mountfieldu HK připojil i brankář ONDŘEJ KACETL.

Před pěti týdny vám skončila sezona v Hradci Králové. Už je nejvyšší čas se znovu zapojit do práce?

To už je pět týdnů? To uteklo rychle (směje se). Už je samozřejmě čas, začal jsem pracovat už dříve sám. Teď budu alespoň makat s ostatními, to je zase lepší.

Odpočinul jste si po sezoně dostatečně?

Bylo potřeba vyčistit hlavu od hokeje, protože během sezony se nikam nedostanete. Odpočinul jsem si na dovolené, za což jsem rád. Klidně mohla být delší.

Jak jste během volna prožíval poslední zápasy Dynama v baráži o extraligu?

Byl jsem i na některém ze zápasů na stadionu a držel palce. Domluvil jsem se, že do Pardubic půjdu, i kdyby se tady hrála první liga. Samozřejmě jsem si přál, aby se extraliga udržela. Bylo to napínavé až do konce, dobře to dopadlo.

Po posledním utkání s Jihlavou se dostavila velká úleva?

Když se hrál poslední zápas, tak jsem zrovna odlétal z Dubaje. Celý let jsem se modlil, aby vyhrály Pardubice. Když jsme přistáli, tak jsem se na letišti podíval na internet a zakřičel jsem radostí, až se lidé kolem mě lekli. Možná si říkali, co to je za blázna (usmívá se). Byl jsem rád, že se extraliga udržela.

Jak jste tedy zahájil přípravu na další extraligový ročník?

Především v posilovně, kam jsme chodili ještě s Jardou Pavelkou z Hradce. Vyjeli jsme na kole, zahráli jsme si i squash, tenis.

Co je pro vás jako gólmana v rámci letní přípravy nejdůležitější?

Určitě mít silné nohy, to znamená odrazovou sílu. K tomu přibudou i speciální gólmanské cviky. Teprve uvidíme, co všechno nás čeká.

V létě se vždy připravujete s týmem, nebo máte zkušenost s individuální přípravou?

Nikdy jsem netrénoval v přípravě sám, tak nemůžu porovnávat. V kolektivu je to lepší, pokecáte, dojde na nějakou srandu. I když na prvním tréninku jsme toho měli opravdu dost. Ale tak to na začátku bývá, než si tělo na dávky zase zvykne.

V tomto týdnu bude vrcholit hokejové mistrovství světa. Sledujete zápasy?

Momentálně ani ne, viděl jsem jen pár utkání. Chtěl jsem si dát od hokeje pauzu, chci mít čistou hlavu. Spíš jsem si užíval volna, projel se na motorce… Teď začala letní příprava, zase se dostáváme k tomu hokeji, tak se v tomto týdnu na nějaký zápas podívám.