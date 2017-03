Kam vyrazit s dětmi o jarních prázdninách

Pardubicko – Být celý týden na horách a užívat si zimních radovánek. To je pro mnohé rodiny s dětmi ideální prožití jarních prázdnin, které včera v pardubickém okrese začaly. Ne každý si ovšem může vzít na „jarky" dovolenou.

Sjezdovka v HlinskuFoto: Marek Nečina

Pokud už jste dítě přihlásili na příměstský tábor nebo jinak zajistili jeho program po dobu, co budete dlít v práci, zbývá nějak jej zabavit po návratu z pracoviště. Jednou z možností je vyrazit na večerní lyžování. Z Pardubic je to nejblíže do Hlinska. Po 45 kilometrech v autě dorazíte do hlineckého skiareálu, ve kterém se lyžuje každý den od půl deváté ráno do osmé hodiny večerní, výjimkou je neděle, kdy se vleky zastaví už v 17 hodin. Navíc se v Hlinsku koná v neděli karneval na lyžích, kdy lyžaři se škraboškami jezdí zdarma.

O dvacet kilometrů dále to je do Deštného v Orlických horách, kde je každý den večerní lyžování od 18 do 21 hodin.



Pro ty, kteří netouží po zasněžených svazích, je tu alternativa třeba v podobě noční hry Mágové v Grandu, která se uskuteční ve středu od 20 hodin v pardubickém obchodním centru Grand.



Pro příznivce klidnějších her je určeno Prázdninové deskohraní, které se koná ve čtvrtek od 15:30 v knihovně třetího pardubického obvodu na Dubině. Děti od šesti let si budou moci v dubinské knihovně vyzkoušet rozličné deskové hry.

KOMIKSOVÁ DÍLNA

Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci se známými českými ilustrátory připravilo pro děti od 6 let komiksovou dílnu. Jejím tématem budou tři příběhy pardubických průkopníků techniky – Janů Pernera a Kašpara a barona Artura Krause. Jejich životní příběh děti nejdříve uslyší přímo v expozici dějin města a následně jej vtisknou do vlastnoručně vyrobeného příběhu. Tato dílna proběhne ve středu na Zámku Pardubice od 10 do 12 hodin, nutná je ale předchozí rezervace na e-mailu brizova@vcm.cz.

Jaroslav Praisler