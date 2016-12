Kaplan Tomáš Mlýnek: Prožijte Vánoce beze strachu

Pardubicko – Vánoce jsou svátkem klidu, míru, ale také setkávání, zastavení a rozjímání.

Kaplan Tomáš MlýnekFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

O vánoční promluvu jsme proto požádali duchovního, kaplana pardubického 14. pluku logistické podpory Tomáše Mlýnka. Zde jsou jeho rady a myšlenky.

„Přeji si, abychom se ty letošní Vánoce pokusili prožít beze strachu. Beze strachu, co by se mohlo stát, a z toho, co se kolem nás děje. Bojíme se. O to jak obstojíme před druhými, před partnery. Bojíme se hodnocení druhých a jak obstojíme v jejich očích. Prožijme proto tyto Vánoce bez těchto strachů. Vánoce jsou o tom, že se rodí naděje, která říká člověku: miluje tě takového, jaký jsi a nezáleží na tom, co jsi, jak vypadáš, co máš. Na ničem z toho nezáleží, podstatné je, že jsi člověk. Důležité je především samotné lidství, že je člověk mužem, ženou, otcem, matkou, manželem, manželkou. Nakonec jeden zjistí, že nic víc k životu nepotřebuje, jen mít kolem sebe ty lidi. Mít je rád a k tomu, aby je mohl mít rád, musí mít rád i sebe sama a to se může podařit jen bez toho, aby se člověk bál a byl přitom sám sebou. I s tou křehkostí, slabostmi, ale i vlastní krásou a obdarováním."