Kašparova smrt je zahalena tajemstvím

Pardubice - Pardubice si připomenou výročí skonu průkopníka české aviatiky pochodem.

Pamětní deska pardubického aviatika Jana KašparaFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Před 90 lety v Pardubicích zemřel první český aviatik, pardubický rodák Jan Kašpar. Bylo mu pouhých 43 let. Jeho smrt je zahalena tajemstvím. V úmrtním listě stojí jako příčina zápal plic, ale dobový tisk spekuloval i o sebevraždě. Debatuje se také o tom, zda zemřel 2. března nebo až následující den.



Společnost Jana Kašpara připravuje dokonce filmový dokument, který byl měl do posledních dní muže, který proslul dálkovými lety, vnést více světla. „Zdravotní stav Jana Kašpara byl v té době složitý. Potýkal se s následky těžkého úrazu nohy, který utrpěl v roce 1926 na třídě Míru. Uvázl tehdy nohou v jakési proláklině, zranění se nehojilo a provázely ho těžké bolesti," popsal historik Jiří Kotyk, jaký byl začátek roku 1927 pro Jana Kašpara. Navíc aviatik čelil bankrotu. Založil parní pilu, které se nedařilo.



„Ke krachu ho přivedl jeho nepoctivý společník Beno Schück, který vůči Janu Kašparovi postupoval nepoctivě, podvedl ho a okradl," dodal Jiří Kotyk.



Pardubice ve čtvrtek na svého významného rodáka zavzpomínají.



Ve 14 hodin se uskuteční pietní akt u zrekonstruovaného hrobu Jana Kašpara na Městských hřbitovech v Pardubicích. V 15.30 hodin vyjde průvod od Zelené brány k soše Jana Kašpara na třídě Míru, která stojí v místě bývalého hotelu Veselka, kde se Jan Kašpar narodil a kde také zemřel.



Prvních devadesát účastníků, kteří dorazí k Zelené bráně, získá pamětní list vytištěný k 90. výročí úmrtí slavného letce. Zítřejší pochod bude vzpomínkou na velký pohřební průvod, kterým se 6. března 1927 Pardubice rozloučily se svým rodákem.

Dobový tisk označil Kašparův pohřeb za opravdovou manifestaci a hold památce celého města a kraje. „Nad městem zakroužily vojenské aeroplány, průvod doprovázela vojenská hudba. Deylův fotografický ateliér vystavil fotografie z letů Jana Kašpara," přiblížil rozloučení s aviatikem Jiří Kotyk.

Ing. Jan Kašpar, první český aviatik, se narodil 20. května 1883 v Pardubicích v rodině hoteliéra Františka Kašpara. Po studiích na pardubické reálce odešel do Prahy na Vysoké učení technické, kde získal titul inženýr.

První let před diváky, ve výšce 20 až 25 metrů, uskutečnil 16. dubna 1910. Dálkový přelet z Pardubic do Prahy se vydařil 13. května 1911. O rok později Kašpar v Pardubicích zřídil Aviatickou školu.

Zemřel 2. března 1927 v Pardubicích.

Zdroj: Společnost Jana Kašpara