„Kde je padesátka, jezdí osmdesát,“ stěžují si občané

Pardubicko – Na kterých místech by občané rádi viděli policisty s radarem? Možná to zjistíte na vlastní kůži v dubnu, kdy se v lokalitách vybraných veřejností bude skutečně měřit rychlost.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

S rizikovými místy, kde můžete policisty potkat, se seznámíte v aplikaci Speed Marathon na stránkách bezpecnecesty.cz. Do mapy v této aplikaci lidé sami zadávali tipy na místa, která jsou podle nich vhodná pro měření rychlosti. Jednotlivé tipy pak dostávaly od ostatních uživatelů hlasy. Po vyhodnocení bude na vybraných místech Policie ČR měřit 19. dubna v rámci celoevropské akce Speed Marathon rychlost.

CHODCI V NEBEZPEČÍ

V Pardubicích se nejvíce líbil nápad měřit u benzinky v Pražské ulici na začátku Popkovic. Lidé by umístili radar také například do pardubické Pichlovy ulice.

„Rychlost bych měřil tam, kde se pohybuje hodně chodců a cyklistů v blízkosti rušné komunikace, třeba v Semtíně u hlavní brány, v centru města a poblíž škol. Škoda, že v Pardubicích nebývá častěji umístěna značka nejvyšší povolené rychlosti společně s dodatkovou tabulkou s vyznačením doby omezení. Během hustého provozu přes den by omezení mělo opodstatnění, zatímco přes noc by vyšší rychlost nevadila," řekl Deníku Jan Banach, zvukový technik a řidič z Pardubic.

„Měřila bych u přechodu od Grandu ke kostelu sv. Bartoloměje a od potravinářské školy do Tyršových sadů, tam často lidi jezdí hodně rychle, a to je tam čtyřicítka, v těsné blízkosti jsou přitom dvě školy," přispěla se svým názorem Anežka Smotlachová, učitelka hudby z Pardubic.

V Lázních Bohdanči potřebují zpomalit řidiče zejména při vjezdu do města a při výjezdu z něj. „Máme vlastní městskou policii, která nám měření zajišťuje a jejíž práci se stále snažíme zlepšovat," uvedl starosta Miloš Karafiát.

V Dřítči na Pardubicku usilují o snížení povolené rychlosti v některých úsecích na 40 kilometrů v hodině. Měřit rychlost tam, kde si obec a občané přejí, totiž není vždy možné. „Městská policie Sezemice, která pro nás měření provádí, musí žádat státní policii o povolení. A ne každé místo, kde bychom si přáli měřit, ho získá," uvedl starosta Dřítče Jozef Petrenec.

MOTORKÁŘI? TO JE TÉMA

„Sobětuchy, Petříkovice, Lukavice, Medlešice, chrudimská ulice V Tejnecku, Slatiňany," navrhují obyvatelé Chrudimska místa v regionu, kde by rádi častěji viděli dopravní hlídky policistů s radarem. Oslovení starostové jednotlivých obcí ale mají svázané ruce.

„Problematická je hlavně silnice od Markovic směrem na Slatiňany, kde zástavba domů není tak velká a řidiče to svádí k porušování rychlosti, a také cesta od Chrudimi dolů na Stolany," popisuje dopravní situaci starosta Sobětuch Jiří Sokol.

Vedení obce má uzavřenou smlouvu s Městskou policí Chrudim, že sem tu a tam zajíždí měřit rychlost. Od Markovic dokonce stojí na začátku vsi tabule, která řidičům ukazuje jejich aktuální rychlost, nicméně digitální číslice ukázní jen málokoho.

„Někteří jsou slušní a zpomalí," poznamenává hořce Jiří Sokol a pokračuje: „Ale najde se řada šoférů, kteří jedou dál značka neznačka, obec neobec. A motorkáři jsou kapitolou sami o sobě. Ti, kdyby jeli padesátkou, tak snad mají pocit, že z motorky spadnou," dodává starosta s tím, že vedení Sobětuch nyní zvažuje pořízení stacionárního radaru, který by provinilce usvědčil, a muži zákona je mohli potrestat.

NASTRČENÝ FIGURANT

Obdobné zkušenosti s auty ženoucími se obcí nedovolenou rychlostí mají také například v Petříkovicích a Lipině, které územně spadají pod Mladoňovice. „Překročit rychlost v Mladoňovicích si řidiči moc netroufají, přeci jenom tu vede silnice do esíčka, ale Petříkovice na hlavním tahu na Seč a Lipina jsou naše největší bolesti. Instalovali jsme tam příčné pruhy, které každý rok obnovujeme. Možná to někoho zbrzdí.

Nejúčinnější by byly pravidelné dopravní hlídky, jenže policisté nám řekli, že mají spoustu práce a nestíhají," říká mladoňovická starostka Ivana Blehová.

Místní už dokonce vymysleli žertovný plán, že by jednoho obyvatele převlékli do uniformy a postavili na začátek obce, kde by vartoval a občas zamával červenou plácačkou. To však zákon neumožňuje.

Vedení Mladoňovic však zvažuje legální kroky jak umravnit řidiče, a to pomocí radaru, jenže vůle by byla, finance nikoliv. „Pořízení a instalace je velmi drahé a zařízení se může snadno poškodit nebo ukrást. Zatím zvažujeme, jak to dopadne," dodává Ivana Blehová. (pro, jpr, lv)