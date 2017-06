Když rodina nefunguje, zázemí těhotným poskytne azylový dům

Pardubický kraj – Do azylového domu pro těhotné ženy přišla slečna Markéta nešťastná, zmatená a na začátku gravidity, která v ní spíše než šťastné pocity vzbuzovala strach.

Když rodina nefunguje, zázemí těhotným poskytne azylový důmFoto: archiv

Markéta sama vyrůstala v dětském domově. V Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska našla zázemí, podporu i prostor k načerpání sil. „Pomalu se začala těšit na své dítě. Naučila se vařit, pečovat o sebe, mít se ráda a víc si věřit," uvedla pracovnice azylového domu Lucie Bártová.



V dubnu se Markétě narodila zdravá holčička. „Když měla svou dcerku v náručí, vypadala opravdu šťastně," dodala Lucie Bártová. Po nějaké době se Markéta s dcerou přestěhovala ke své matce. „Stává se, že rodina, která ženu jako těhotnou odmítla, po narození dítěte změní názor," uvedla Pavla Glogarová, vedoucí domu, který provozuje společnost Dlaň životu v Hamrech u Hlinska.



Průměrný věk žen, které zde hledají pomoc, je 28 let. Většina má vážné problémy ve svých původních rodinách, anebo prožila dětství v dětských domovech. Pro Hlinecko je 14 zdejších lůžek dostačujících. To v Azylovém domě pro matky s dětmi v Pardubicích někdy nestačí ani 50 míst. „Stává se, že musíme zájemce odmítat," uvedla Eva Novotná z SKP-CENTRA, které azylový dům provozuje.



Pardubický kraj poskytuje dotace sedmi poskytovatelům sociálních služeb, kteří provozují devět azylových domů. „V současné době na tuto službu čerpáme evropské dotace v rámci programu na služby sociální prevence. Ten je v letech 2016 až 2018 určen také na ranou péči, intervenční centrum, dům na půli cesty, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitaci pro osoby s duševním onemocněním," řekl krajský radní Pavel Šotola.



Celkem je v programu přes 220 milionů korun, kraj se podílí pěti procenty, stát deseti procenty a Evropský sociální fond 85 procenty. Za tři roky z něj azylové domy dostanou téměř 65 milionů korun.



Pobyt v azylovém domě je časově omezen, zpravidla na jeden rok. „Přistupujeme k ženám individuálně. Pokud jsou těhotné, mohou zůstat po dobu těhotenství plus jeden rok. Po celou dobu jejich pobytu společně řešíme jejich budoucnost," dodala Pavla Glogarová.

Pobyt v azylových domech je zpoplatněn, ale poplatky berou v potaz situaci potřebných a rozhodně nepokryjí náklady na provoz.



Kde najdou lidé v nouzi pomoc?

Do projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji jsou zapojeny tyto azylové domy:

Centrum J. J. Pestalozziho, v Chrudimi slouží osobám od 18 do 26 let (30 lůžek).

Náš domov Koclířov provozuje azylový dům pro rodiny s dětmi Most naděje (38 lůžek).

SKP – CENTRUM provozuje Azylový dům pro muže v Pardubicích (23 lůžek), Azylový dům pro matky s dětmi v Pardubicích (50 lůžek) a Azylový dům pro matky s dětmi ve Vysokém Mýtě (20 lůžek).

Cema Žamberk provozuje Azylový dům na Skalách pro ženy s dětmi. Má 32 lůžek.

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu provozuje Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. Služba je poskytována těhotným ženám od 18 let věku a matkám s dětmi do 7 let.

Město Svitavy zajišťuje azylový dům pro muže, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita je 16 lůžek.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy provozuje azylový dům pro matky s dětmi (13 lůžek).