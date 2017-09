Kladruby naruby s řemesly, jarmarkem i Čechomorem.

Pardubice - Hokejové Pardubice hlásí v tomto týdnu již druhou posilu do obrany. Zatím na měsíční hostování přichází do Dynama Jiří Hunkes, který naposledy působil v Německu. Společně s Tomášem Mojžíšem by již měl zasáhnout do pátečního utkání Pardubic proti Dukle Jihlava.