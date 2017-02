Koalice nabízí opozici osm míst

Pardubice - Na výzvu radniční koalice prý zareagovali jenom komunisté.

Pardubická opozice dlouho bojovala za to, aby jí radniční koalice pustila do dozorčích rad městských společností. Nedávno dostala nabídku na sedm takových křesel. A odpověď? Prý téměř žádná, na výzvu podle slov primátora Martina Charváta (ANO) reagovala jen jediná strana, a to Komunistická strana Čech a Moravy.



„Byli jsme nemile překvapeni," komentoval to primátor. „Rezignovali jsme na další post v Dostihovém spolku. Už se tedy nebavíme o sedmi, ale o osmi pozicích," doplnil Charvát. Někteří opoziční zastupitelé se brání, není prý pravda, že odpověděli jen komunisté.



„Ovšem po dvou letech jednání je tento návrh koalice výsměch," řekl František Brendl (Pardubáci). Zastupitelé se o místa v dozorčích radách přou dlouhodobě. „Ústní dohoda s koalicí z loňského srpna a září zněla 15 míst s tím, že vše bude vyřízeno v říjnu nebo v listopadu," uvedl opoziční zastupitel Karel Haas (ODS).



Opozice chtěla vždy dvě místa v obvykle šestičlenných radách ve společnostech, kde má město většinu. „Je už únor, z 15 míst je 7 a navíc nám koalice začala kádrovat námi navržené kandidáty. Přestože jsme navrhovali jenom odborníky, koalice si chtěla ponechat právo veta. S tím nemůžeme souhlasit, proto jsme na nabídku nereagovali," dodal Karel Haas.