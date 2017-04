Koloběžci mají plán: Přejet celý ostrov Kypr za jeden den

Pardubice/Kypr – Bláznovství, fantas, nemyslitelné. Cíl mezinárodní výpravy vypadá nesplnitelně. Přejet ostrov Kypr na koloběžkách za méně než 24 hodin. Je to nemožné? To se teprve ukáže 16. dubna. Nikdo se o to předtím ještě nepokusil.

dnes 19:19 SDÍLEJ:

Dva češi, tři rakušané a jeden němec se příští pátek vydávají směrem ostrov Kypr posunovat hranice. Jak fyzické výkonnosti, tak ty mezinárodní.

Kypr je totiž rozdělen mezi nesmiřitelné nepřátele Řecko a Turecko. PARDUBICKÁ ÚČAST „Jednou z myšlenek, která se s přejetím Kypru váže je spojování nespojitelného. Národy, území a vytvoření propojení, které může být až překvapivé. Jako třeba mezinárodní parta bláznů na koloběžkách,“ vysvětluje Martin Komár, pardubický koloběžec, který se pokusu účastní.



Zkušenosti už má. S podobnou partou nadšenců už jeden takový závod absolvoval. V roce 2015 zvládl trasu legendárního cyklistického závodu Paříž – Roubaix, kde se většina trati jede na dlažebních kostkách. Tři její členové se nyní chystají zdolat právě ostrov Kypr.



„Máme na co navazovat, ale ani toto nebude procházka růžovou zahradou,“ říká Martin Komár.



Odmyslíme-li složitou mezinárodní situaci na Kypru, tak tam koloběžce čeká dávka kilometrů a kopce. EXTRÉMNÍ PODMÍNKY „Je před námi asi 280 kilometrů jízdy hornatým terénem v limitu 24 hodin. Předpokládáme celkovou dobu jízdy kolem 18 až 20 hodin v jednom kuse s občasnou přestávkou,“ předestírá Martin Komár.



„Je to asi 3500 metrů převýšení. Už asi na čtyřicátém kilometru, který pojedeme ještě před svítáním, nás čeká patnáctikilometrové stoupání s převýšením přes 540 metrů na nejvyšší bod. Jinými slovy je to jedna horská etapa Tour de France, akorát že tam se to jezdí kratší,“ dodává.



Celý tento náročný podnik pomohl odstartovat právě již zmíněný sjezd trati Paříž – Roubaix, kde se někteří členové týmu potkali, ale hlavně přejezd Rakouska z jihu na sever v nejširším místě Rakouska. Ten totiž zaujal Franze Bauernhofera, rakouského rodáka žijícího právě na Kypru. Tento architekt a majitel cestovní kanceláře je sám závodním cyklistou a extrémní výkon koloběžců se mu zalíbil.



„Je příznivcem myšlenky na sjednocení ostrova a zdolávání překážek. Postavil před nás tuto výzvu a nabídl pomoc při její realizaci. Jeho myšlenka spojit nespojitelné je tak vlastně neoficiálním mottem celé naší výpravy,“ uzavírá koloběžec Martin Komár. Deník bude u toho

Pokud vás cíl a nadšení výpravy zaujalo, máme pro vás dobrou zprávu! Deník bude cestu mezinárodní štafety na Kypru sledovat přímo z místa a nabídneme vám i online přenos. Sledujte proto náš web a twitterový účet @denikpce1.

Autor: Jiří Sejkora