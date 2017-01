Koně vystřídali na dráze běžkaři

Pardubice – Dobré sněhové podmínky i předpověď pro následující dny umožnily otevřít na pardubickém dostihovém závodišti trasu pro lyžaře.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Prozatím si běžkaři museli stopu „vyšlápnout" sami. Dnes ale trať upraví profesionální technika.



Pro lyžaře je závodiště otevřeno každý všední den od 7 do 19 hodin. „Lyžařům vycházíme vstříc a mimořádně otevřeme areál takéo nadcházejícím víkendu 14. a 15. ledna od 9 do 17 hodin," zvou k návštěvě představitelé Dostihového spolku Pardubice.

Sportovci by měli počítat s tím, že dráha nedisponuje umělým osvětlením.



Upravená běžecká trať začíná hned za branou dostihového závodiště a nabízí okruh více než dva kilometry dlouhý. Vstup pro lyžaře je zdarma.