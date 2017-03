Konec finančního "striptýzu"?

Pardubice - Registr smluv zatím běží, ale možná ho nabourají výjimky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Je to přibližně osm měsíců, co musely začít státní podniky a právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát, kraj či obce, zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy nad 50 tisíc korun v takzvaném registru smluv.



Teď to vypadá, že se mohou některé z nich této povinnosti opět zbavit, a to díky novele zákona o registru smluv. Poslanecká sněmovna ji už schválila, senát se zatím nevyjádřil. Výjimka by se týkala podniků s průmyslovou nebo obchodní povahou.



„Řada společností se pohybuje v přísně konkurenčním prostředí, přičemž povinné zveřejňování smluv pro ně znamená, že se před konkurencí více či méně 'vysvlečou'," uvedl místopředseda Mladých konzervativců Petr Tomášek. Je přesvědčen, že pokud se registr smluv nezmění, bude hodnota těchto společností klesat. „Na to doplatí právě jejich vlastníci, kterými jsou stát, kraje či obce, tedy v konečném důsledku i občané," dodal Tomášek.

NEVÝHODNÉ POSTAVENÍ

Na Pardubicku se zveřejňování smluv dotklo i společnosti Explosia, výrobce výbušnin. „Povinné uveřejňování smluv staví Explosii do značně nevýhodného postavení oproti jejím konkurentům vlastněným soukromými osobami. Zatěžující je také velmi silná administrativní náročnost celého procesu, která zvyšuje výrobní náklady," řekl mluvčí Explosie Martin Vencl. Proto firma novelu vítá. Zatím ale své smlouvy nadále zveřejňuje. Až do doby, než dojde k případnému vyhlášení novely ve sbírce zákonů.



Dostihový spolek (DS), na který se povinné zveřejňování také vztahuje, teď nechtěně nechává konkurenci nahlédnout do tajů pořádání Velké pardubické a dalších akcí. Místopředseda představenstva DS Martin Kotrba by si přál, aby byla zachována maximální míra obchodního tajemství s partnery. „Zveřejňování smluv v registru pro nás znamená jisté znevýhodnění vůči konkurentům. Netýká se to jen Velké pardubické, ale i dalších akcí. Určité ohrožení by to mohlo do budoucna znamenat, ale doufáme, že k tomu nedojde," dodal Kotrba.



Zmiňované firmy by novelu uvítaly, ale experti před jejími dopady varují. Může být problém určit už jen povahu činnosti u některých podniků.