Konec války. Připomínáme si 72 let míru

Pardubicko/Chrudimsko – Je to přesně 72 let, kdy svět oslavoval konec druhé světové války. 30. dubna se v rozbitém srdci nacistické říše Berlíně zastřelil Adolf Hitler, 8. května vstoupila v platnost všeobecná kapitulace nacistických vojsk.

V Pardubicích se připomínka Dne vítězství konalo u monumentu na Zborovském náměstí, který uctívá oběti Velké války, kdy se zrodilo Československo, ale také padlé z druhé světové války.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vznikl tak VE day – neboli den vítězství v Evropě. Válka s Japonskem v Tichomoří trvala až do 2. září.

ÚPRK NA ZÁPAD

Východ Čech před 72 lety charakterizoval především živelný úprk německých vojsk na západ. Přelouč či Pardubice vyjednaly odchod okupantů prakticky nenásilně, na Holicku se však poslední dny války střílelo.



Připomínku konce války a 72 let trvání míru si v Chrudimi připomenou 8. května v 10 hodin u pomníku Přísaha v Urnovém háji.



V Pardubicích se pak do 11 hodin chystá pietní shromáždění u pomníku obětem první a druhé světové války na Zborovském náměstí v Pardubicích. Městem také projede kolona historických vojenských vozidel Klubu vojenské historie Pardubice, která přes poledne a do čtrnácté hodiny zakotví na Pernštýnském náměstí.