Kostel otevřen: Kdo vstoupí, nebude rušen

Pardubice – Kostel svatého Bartoloměje, možná nejkrásnější církevní památka v Pardubicích, se otevře veřejnosti. Nejen věřící lidé, ale i ateisté do něj mohou každé úterý večer vstoupit zcela bez obav, bez ostychu a chvíli pobýt.

Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

V Pardubicích se totiž ode dneška až do konce května koná pod záštitou místní římskokatolické farnosti akce Kostel otevřen. „Město je plné nejrůznějších architektonických památek, ale žádná nedýchá na člověka tak jedinečnou, klidnou a zároveň tajemnou atmosférou jako kostel," uvedl jeden z organizátorů a místní kněz Filip Dušek.

Lidé v dobách minulých hledali a nalézali v kostelích bezpečí a setkání s něčím, co je přesahuje. Dnes jej lidé sice navštíví u příležitosti historické prohlídky, ale už se většinou necítí na to jen tak vstoupit do chrámu, strávit zde pár chvil, nebo se zúčastnit bohoslužby. Přitom kostel je ideální prostor, kde lze na chvíli „vypnout", nechat venku stres a hluk a zastavit neustálý proud informací, které nás zaplavují.

Kostel svatého Bartoloměje bude od 28. března do 30. května otevřen každé úterý od 19:30 do 21 hodin. „Cílem je nabídnout prostor ke zklidnění, přemýšlení a poznání v diskrétní atmosféře setmělého gotického chrámu osvětleného jen několika svícemi," popsal Dušek.

Na příchozí nebude nikdo dotírat s nevyžádanou reklamou či kázáním. „Můžete spočinout v tichu, které bude každou čtvrt hodinu prostoupeno jemnými meditativními písněmi místního sboru. Pro ty, kdo budou mít chuť prohodit pár slov, bude možnost diskrétně pohovořit s duchovním. Dva až tři z nich totiž budou sedět osvětleni svící v zadní části bočních lodí, připraveni k rozhovoru," přiblížil Dušek.