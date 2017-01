Koupí město hokej? Zastupitelé se seznámili s výsledky auditu

Pardubice - O odkupu většinového balíku akcií budou politici rozhodovat ve čtvrtek.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Pardubičtí zastupitelé mají za sebou neveřejný seminář, na kterém se dozvěděli podrobnosti o auditu hokejového klubu Dynamo Pardubice. Ve čtvrtek je pak na programu mimořádné jednání zastupitelstva, kde budou politici řešit jediný bod – nákup akcií klubu od současného vlastníka Romana Šmidberského.

Celou transakci musí město řešit ve spěchu. Na listopadovém zasedání představil primátor Pardubic Martin Charvát plán vedení města.



„Roman Šmidberský je rozhodnutý prodat svůj podíl v klubu a my máme předkupní právo. Město by si ten podíl nenechalo dlouhodobě, ale jen do doby, než najde vhodného investora, který by měl zájem rozvíjet pardubický hokej," vysvětlil Martin Charvát.

Původní termín nákupu byl do konce roku 2016, tak rychle ovšem nebylo možné udělat audit, a tak byl termín posunut na 5. ledna.

ZKOUMALI PODKLADY

Zastupitelé dostali v minulých dnech podklady, které jsou jakýmsi výtahem auditu. „Mezi vánočními svátky jsme měli možnost nahlédnout do úplného znění auditu. Toho jsme využili. Obecně mohu ovšem říci, že audit vychází spíše z čísel z minulosti. Není tam moc informací, co se týká dohrání zbytku letošní extraligové sezony," poznamenal šéf kontrolního výboru Karel Haas.

JE KLUB STABILNÍ?

Někteří zastupitelé jsou už rozhodnuti nákup akcií nepodpořit.



„Materiály, které jsme dostali, jsou obšírné. Prodejní cena je daná, ale klub nevypadá, že by byl finančně stabilizován. Konečný výsledek sezony může být od zisku dvou milionů až po ztrátu pět milionů korun," nechal se slyšet opoziční zastupitel František Brendl.

MAJORITNÍ PODÍL NE

Podle jeho názoru by město nemělo vlastnit majoritní podíl v žádném sportovním klubu.



„Jsem pardubický patriot a hokej by mi tu chyběl. Nemá cenu se ale hnát do koupě klubu pod časovým tlakem. Aby město kupovalo klub pokaždé, když je v potížích, není vhodný precedens," dodal Brendl s tím, že se mu nezdá ani fakt, že by menšinoví akcionáři měli blokační minoritu.