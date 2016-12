Koupí město Pardubice budovu ČSOB Pojišťovny?

Pardubice - Město čeká, jaký pozemek si pojišťovna vybrala pro nové sídlo.

Budova ČSOB pojišťovny v PardubicíchFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Přestěhují se pardubičtí úředníci do prosklené budovy na pardubickém Masarykově náměstí? V příštím roce budou pokračovat jednání politiků o koupi budovy ČSOB Pojišťovny, kde by mohl jednou sídlit téměř celý magistrát.



Původně nabídka pojišťovací společnosti odkoupit objekt v centru města za 300 milionů korun platila do konce roku. Firma ale nakonec sama termín posunula, protože se ještě nerozhodla, kde si v Pardubicích postaví nové sídlo. Na výběr má dvě možnosti. Lokality ovšem nezveřejnila.

MAJÍ AUDIT

„Čekáme, jaký pozemek si vybrali, abychom mohli finalizovat závěrečné smlouvy a předložit je zastupitelstvu. My jsme si své odpracovali, máme energetický audit a analýzy," řekl primátor Pardubic Martin Charvát. Vedení města jedná s ČSOB Pojišťovnou již od března.

Vedení města usiluje o to, aby se do pojišťovny přestěhovaly všechny agendy, které dnes sídlí na mnoha místech ve městě. Historickou budovu na Pernštýnském náměstí budou nadále obývat jen politici a úředníci, kteří mají na starosti jejich agendy.



„Finální nabídka od ČSOB Pojišťovny je 300 milionů, které bychom hradili ve 12 splátkách po 25 milionech. První čtyři roky by nám pojišťovna platila nájem ve výši 20 milionů, přičemž tuto dobu je možné protáhnout až na sedm let, dokud pojišťovna nedostaví své nové sídlo," vysvětlil náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.



Společnost se přitom smluvně zaváže, že se z Pardubic neodstěhuje a své nové sídlo postaví v krajském městě. Město by se po přestěhování úředníků na Masarykovo náměstí mohlo zbavit nepotřebných budov, třeba té ve Štrossově ulici.

NOVÝ ÚŘAD BY PRÝ VYŠEL PŘÍLIŠ DRAHO

Velké stěhování není alev plánu hned. Podle dřívějších ujednání si pojišťovna nejprve musí postavit nové sídlo. Již dříve politici vysvětlovali, že nemá smysl stavět nový úřad, protože by stál mnohem víc než hotová stavba.

Koupí budovy pojišťovny chtějí politici úřad přiblížit lidem, protože na Masarykově náměstí se kříží téměř všechny linky MHD. Navíc je tam 150 parkovacích míst.



Pojišťovna se prý navíc o svůj majetek vzorně stará, takže je budova i po 15 letech užívání ve velmi dobrém stavu. „Osobně jsem se účastnil prohlídky a musím říct, že budova je skvěle udržovaná. Zpracujeme posudek, jaké budou náklady na provoz budovy a také kolik bude stát přestavba interiéru pro magistrátní agendu. Budova je ale skeletová, takže by mělo stačit jen přebourat příčky," sdělil před časem primátor Pardubic Martin Charvát.



Sedmipatrová a z velké části prosklená pojišťovna od architekta Soběslava Macase z roku 1999 disponuje velkým množstvím kanceláří a 150 parkovacími místy. Její vzhled i funkčnost často kritizuje odborná i laická veřejnost.