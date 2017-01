Kraj představuje nové logo. Připomínat má cesty, ale vypadá jako vlajka Švédska

Pardubický kraj - Pardubický kraj se po 15 letech rozhodl změnit logo. Jenže reakce na nový návrh jsou spíše skeptické.

To má být vlajka Švédska přeškrtnutá červeným téčkem? Přesně takové byly první včerejší reakce na představení možné podoby nového loga Pardubického kraje.



Nápad na zjednodušení loga vznikl v ateliéru designérů pod vedením Přemysla Kokeše, kteří navrhovali pro Pardubický kraj prezentační předměty vhodné pro výrobu v chráněných dílnách.

SYMBOLIKA CEST

Symbolizovat má protnutí dopravních cest. Svislá žlutá čára symbolizuje historickou cestu Vratislav – Vídeň, vodorovná pak Trstěnickou obchodní stezku. Červené T pak hlavní železniční trať.



„Pro území Pardubického kraje se velmi těžko hledá společný jmenovatel. Nemáme tu pohoří nebo řeku, která prochází celým krajem, je to velmi různorodé území. Ale díky dopravním cestám tu byla založena a rozvíjela se většina významných sídel," vysvětloval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.



Pardubický kraj bude nové logo zavádět postupně s dopracováním grafického manuálu s tím, že materiály s původním logem spotřebuje a průběžně je bude nahrazovat.



Na sociálních sítích nové logo zatím sklízí od obyvatel Pardubického kraje pořádnou kritiku.



"Ve mně to z nějakého důvodu vyvolává pocit komunismu nevim proč, prostě to vypadá jako vlajka z 80. let," domnívá se Pavla Horáčková. Jaromír Zajíček zase soudí, že je načase začít se učit Švédsky.

"Nelíbí, nechápu ho, nic ve mne neprobouzí a o zapamatelnosti pochybuji," konstatoval Radek Kovařík.





Vítá vás Švédsko! Nebo Pardubický kraj?KOMENTÁŘ: Síla loga má být v přímočarosti a srozumitelnosti. Má jednoduše vystihovat. Zatímco to staré bylo: Kuňka potažmo nějaký hrad a globus, k rozklíčování krajského loga teď nově potřebujeme: dvě učebnice dějepisu, dva atlasy Českých zemí ze středověku a 19. století a někoho, kdo nám vysvětlí, jak to celé zapadá dohromady. Ano, skládačka je to pěkná a svou logiku má. Nechci podceňovat chápavost našich obyvatel, ale hranice kraje, koleje a dvě kupecké stezky by v tom hádal na první pokus málokdo. Co říci závěrem? Snad jen: „Det är bra. Vad är det för röd t?"

Jiří Sejkora