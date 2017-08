Kraj připravuje velké investice

Pardubický kraj – Do dopravy, školství, sociálních služeb, zdravotnictví a kultury v kraji by v následujících letech mělo jít téměř 6,5 miliardy korun. Schválili to krajští radní na svém posledním zasedání.

Pardubická nemocnice.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Jednoznačně nejvyšší investice se chystáme v nemocnicích v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, kde vyrostou centrální urgentní příjmy a operační sály,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.



V oblasti sociálních služeb bude pokračovat budování komunitního bydlení a u školských zařízení má dojít k rekonstrukcím, zateplování a vybavování odborných učeben.



„K největším krajským investicím bude v následujících letech patřit zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v jižní části Orlických hor a v masivu Králického Sněžníku, dále napojení silnic u Dašic a Rokytna na D35 a kruhový objezd na silnici Skuhrov – Lanškroun. V kultuře bude největší investicí obnova pardubického zámku a tří historických domů na Příhrádku či výstavba depozitářů,“ poznamenal Línek.



Správa a údržba silnic Pardubického kraje připravuje stavby za více než pět miliard korun. Jde především o opravy mostů, celkové rekonstrukce silničních úseků, na které nejdou evropské dotace, a také přivaděče na D35.

Autor: Lenka Štěpánková