Pardubice – Děravé ploty, rozbořené zdi a zrezavělé ostnaté dráty dnes obepínají spíše zelenou džungli než kdysi významnou pardubickou továrnu Tesla.

Kraj uvažuje o převzetí Tesly.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Po panelové cestě se plazí popínavé rostliny a budovy zahalují již vzrostlé stromy a jiné křoviny, vyrůstají i z oprýskaných zdí a střech a strkají svoje zelené větve do velkých rozbitých oken. Ty ukrývají prázdné místnosti, z jejichž zdí se loupe barva, zbytky starých vybledlých plakátů visí na posledním růžku. Při každém kroku to zakřupe, zem je totiž zasypaná sklem a plastovými součástkami. Sem tam se někde válí bota, svou kamarádku už však dávno nemá.



Pohled jako z hororu nabízejí umývárny s rozbitými kachličkami a polorozpadlými záchody. Po chodbě jsou rozházené zažloutlé papíry, staré novinové titulky vzpomínají na devadesátá léta. Proč tu továrna vlastně stojí, připomíná jen televize značky Tesla, která leží na širokém schodišti.



UŽ JEN CHÁTRAJÍ

Budovy továrny Tesla jsou opuštěné od konce 90. let, od té doby už jen chátrají.



Dříve areál patřil kraji, ten ho pak prodal za symbolickou korunu městu, které nyní marně hledá investora, aby pozemek smysluplně využil.

„Již delší dobu vnímám debaty o dalším využití areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici. Areál převedl Pardubický kraj na žádost města a tehdejšího náměstka Martina Bílka. Jednou z našich podmínek při převzetí bylo, že zde nevznikne konkurence naší nemocnici,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.



BOJÍ SE KONKURENCE

Nyní kraj uvažuje, že si Teslu vezme zpátky, bojí se, že na místě vyroste zdravotnické středisko, které bude nemocnici konkurovat. „Potenciální investoři nás prozatím nepřesvědčili, že neplánují v těsné blízkosti nemocnice vybudovat projekt, který nebude vytvářet konkurenční prostředí,“ řekl hejtman.



Tomu se však město brání. „Nechceme pustit do areálu žádného investora, který by nemocnici konkuroval,“ konstatoval náměstek primátora Jan Řehounek a dodal, že žádný investor takový záměr nemá. „Pokračujeme v investorské soutěži, jeden návrh se týká bydlení a administrativních budov. Do ničeho se však nevrhneme bezhlavě bez jednání s krajem,“ informoval Řehounek.



Kraj jedná s městem a s vedením nemocnice. „Pokud se nám nepodaří najít shodu na využití areálu, můžeme zvažovat, že bychom jej převzali zpět do svého majetku,“ dodal hejtman.



Areál se nachází naproti Pardubické nemocnici, mohlo by jít o územní rezervu pro její rozvoj. O tom, co by v areálu mělo vzniknout, nemocnice teprve uvažuje. „Máme představu, že by se jednalo například o technické provozy nebo zázemí pro některé ambulance,“ řekl ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottwald. Lada Součková