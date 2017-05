Křídla naděje bojovala proti rakovině

Pardubice - Letošní Křídla naděje roztáhla nezisková organizace Kroužky východní Čechy v monumentální stavbě Gočárových Automatických mlýnů v Pardubicích. Boj proti rakovině sem zavítala podpořit bezmála tisícovka lidí.

Postu už tradičního odborného garanta akce se zhostil Vít Ulrych z Onkologického centra Multiscan. Z jeho rukou převzala ocenění dlouholetá předsedkyně Klubu onkologicky nemocných Alenka Nováková.



„Jsem neustále odměňována radostí a spokojenými výrazy našich členů a členek, například po návratu z rekondičního pobytu, z výletu, z divadla nebo jen tak po členské schůzce, kde se společně těšíme ze života. Myslím, že už těch ocenění mám až dost a že je tady spousta dalších lidí, kteří něco rádi a bez nároku na odměnu pro druhé dělají a kteří si ocenění zaslouží. Ale takový dárek, jako je poukaz na víkendový pobyt v Poděbradech, tak to jsem opravdu ještě nikdy v životě nedostala," dodala Alenka Nováková.



V průběhu akce zněl v Automatických mlýnech zejména dětský smích, neboť děti z Kroužků předvedly vše, co se v průběhu školního roku naučily.



Hrdými partnerkami akce byly take dámy z Bellis Young & Cencer, které patří k projektu Aliance žen s rakovinou prsu. Zaměřují se na mladé pacientky procházející léčbou spojenou s nádorem prsu.



Očekávanými hosty letošních Křídel naděje byly výrazné osobnosti na poli spisovatelů a oblíbených bloggerů. Přijel Dominik Landsman, alias moderní fotr, a také rodačka z Pardubic, excelentní a láskyplná Verunka Hurdová, nebo-li také krkavčí matka, která je velikou podporovatelkou tzv. NEvýchovy.



Závěr Křídel naděje patřil tradiční Avon hymně, která zazněla při vypouštění růžových balónků za ty, kdo boj s rakovinou nevyhráli.